Tertulia Torino: Los legítimos herederos de los fundadores del Valencia Ximo Puig, Murthy, Rubiales o Kempes, entre otros, asisten al acto organizado por el colectivo de aficionados blanquinegros LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 22 marzo 2019, 15:40

La Tertulia Torino ha abierto el paraninfo de la Universitat de Valencia. Y lo ha llenado. Ni una butaca vacía en el majestuoso salón que ha reunido a la sociedad civil de la Comunitat y exmiembros del club blanquinegro con motivo del centenario.

El acto, cargado de sentimiento y mucho valencianismo se ha hecho referencia continua a aquellas personas que han formado parte del pasado del club de Mestalla. Alguno de ellos como Mario Alberto Kempes, Javier Subirats, Ricardo Arias, Juan Cruz Sol, Fernando Giner, Mario Alberto Kempes o Miguel Tendillo han estado presentes. También los expresidentes del club como Amadeo Salvo o Agustín Moreras, el presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras, el máximo representante de la Federación Valenciana de fútbol, Salvador Gomar o Luis Rubiales, su homólogo en la española.

Tampoco se ha perdido el acto Anil Murthy, presidente del Valencia quien ha cerrado el acto. «Nuestro futuro está asegurado, miles de aficionados abarrotaron la ciudad, nuestras leyendas vieron por sí mismas cómo les aman. Han vuelto a conectar con la afición. Este año volverán al templo de Mestalla. El club es fuerte hoy, tenemos estabilidad social y deportiva. Hemos invertido mucho en la conversión digital, somos la institución social más importante de Valencia, requiere un esfuerzo mantenerlo. Paso mucho tiempo pensando en cómo crecer, debemos seguir siendo importantes y atractivos en el mundo donde cada día hay más alternativos. Un día esta joven generación será la que lleve a sus hijos a Mestalla. Desde la temporada 15/16 los abonados jóvenes han experimentado un gran crecimiento. Mestalla debe ser un lugar amable. La Fundación del Valencia ha desarrollado programas para la inclusión social, junto a la Asociación de Futbolistas. También esperamos que el fútbol femenino crezca en España. Esperamos hacer algo diferente y ser diferente, el fútbol femenino no es benéfico, son profesionales y hay que pagar. El derbi femenino del centenario se jugará en Mestalla en abril. Esta vez todos pagaremos por verlo, incluso yo, no se lo he dicho a Catalán pero espero que lo haga. En resumen, estamos construyendo un club moderno para futuras generaciones», ha comentado el presidente.

Rubiales, conocido por su pasado granota ha dedicado unas cariñosas palabras a los asistentes y a los miembros de la Tertulia Torino: «En esta sala hay mucha gente que admiro y también que quiero y que han sido muy importantes en mi vida. Hace algún tiempo le prometí a Murthy a Puig que vendría la Selección a celebrar el centenario. El Valencia debe ser orgullo de los valencianos pero también de España. No he tenido nada que ver con la convocatoria de Luis Enrique con que haya más valencianistas que nunca… pero quiero recordar algo, se celebraba el 75 aniversario del Valencia, Paco Roig era el presidente, Subirats me fichó para el Valencia, en los juveniles. Javier, Adorno, Higinio que yo lo quiero mucho, también Valdez, todos me ayudaron mucho, me cuidaron. Me sentí en casa, conocí a gente como Giner. Pude empezar a conocer la filosofía de la gente del Valencia», ha recordado el dirigente. «Cuando entraba aquí, Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana, me ha dicho con mucha emoción que llevaba la corbata cuando era el máximo responsable del Mestalla y hoy se la ha puesto porque para él es quizás uno de los días más importantes de su vida, como de la vuestra. Vuestro Valencia cumple tiene 100 años, está en una final de Copa, y vuestro valencia, pese a que cumple cien años es eterno y será inmortal», ha dicho.

Los discursos más sentidos, que han ensalzado la figura de la afición y el sentimiento de unión y diversidad que aglutina trasversalmente el Valencia, han llegado de la mano de miembros de la Tertulia Torino como su presidente Josera García Fuster, Pablo Salazar, jefe de opinión de LAS PROVINCIAS o Cristina Grau, columnista de LAS PROVINCIAS. Carlos Pascual ha leído una declaración de intenciones en representación del colectivo en el que recoge el legado de los miembros fundadores del club en aquel bar Torino donde se redactó el acta fundacional del Valencia un 1 de marzo de 1919.