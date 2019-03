'Street party': Una marcha para las leyendas del Valencia Xavier Zamorano compositor de la marcha para el centenario del Valencia CF. / LUCAS CALERO El músico Xavier Zamorano le pone ritmo al partido de celebración del centenario del club, cuyo himno actual se estrenó hace veinte años TONI CALERO Valencia Domingo, 24 marzo 2019, 12:51

La centenaria historia del Valencia CF no se entiende sin música. No sólo por las bandas que desfilaron y desfilan por el césped de Mestalla antes de cada partido, cuya resistencia se comprobó en 2014 cuando Meriton, actual propietaria del club, quiso erradicarlas para que no perjudicaran el avance de las nuevas tecnologías. El público dio la espalda a ese fútbol moderno, a la decisión de los gestores valencianistas. Las bandas, no sin antes publicitar el enfado para reivindicar su papel, volvieron a afinar instrumentos para amenizar cada partido que se juega en Mestalla.

Con Peter Lim -un magnate de Singapur- como dueño de la mayoría accionarial ha alcanzado el Valencia sus cien años de edad. Esta semana se han concentrado los actos de celebración con el 18 de marzo marcado a fuego y la tarde de hoy como guinda a días de leyendas, nostalgia y pasión a raudales por el amor a unos colores. El viejo Mestalla acoge hoy un encuentro entre históricos del Valencia y la selección española y la música no va a faltar. Por supuesto que no. Y además, con una marcha preparada única y exclusivamente para la ocasión. 'Street party', que así se llama la composición, sonará sobre las 16:30 horas frente a la grada de Tribuna Central, la zona donde se ubica el palco de autoridades que dará cobijo a expresidentes, técnicos y jugadores.

«Es un orgullo que pensaran en mí para tocar en el partido de leyendas del centenario. Como valencianista, poner tu granito de arena en el centenario es inolvidable. Al final, mi música y mi nombre de alguna forma siempre estarán ligados a esta celebración», destaca Xavier Zamorano, el músico encargado de la creación de 'Street Party'. Se trata de una marcha -nada de pasodoble- con toques americanos que Xavier tardó unas semanas en matizar. El encargo le llegó en mayo de 2018, cuando este músico valenciano de 31 años compuso un pasodoble para Serreta, incansable trabajador del club que se retiraba después de varias décadas de servicio. A Toni Renart, encargado de las notas musicales en Mestalla, le pareció buena idea que Xavier Zamorano fuera dándole vueltas a una composición especial para el centenario. Dicho y hecho. Meses después y tras unas cuantas horas de piano y ordenador, culminó 'Street Party'.

El músico que en 2001 -hace 18 años- hizo una «castaña» jugueteando con los acordes de Titanic, va a vivir hoy desde la grada de Mestalla un sentimiento único: música de su cosecha interpretada por la 'Banda sinfónica del centenario', que estará dirigida por Bernat Adam, hijo del compositor Bernardo Adam Ferrero. Las leyendas valencianistas y los cerca de 35.000 asistentes escucharán por primera vez la marcha y a continuación el 'Cumpleaños feliz' con motivo del aniversario del club.

El «estreno mundial», sonríe Xavier, aparece en una época en la que los himnos han brotado con fuerza. El club hizo oficial el del grupo Bombai, 'Eterno junto a ti' para conmemorar el centenario. Junto al de Bombai aparecieron los de Tardor 'És aixó el que ens fa grans' o Cisco Fran, con 'Volverán, tornaràn'. Todos ellos han ido sumando adeptos -o no- aunque todavía ninguno ha arraigado dentro de las paredes de Mestalla.

El 'Amunt Valencia', himno oficial valencianista, se creó entre 1993 y 1994 y también con motivo de otra celebración: la del 75 aniversario de la entidad. El cántico es obra del compositor Pablo Sánchez Torrella y el letrista Ramón Gimeno y, sin duda, ha sido la canción más recitada por el valencianismo en la mejor época de la historia del club, con Rafa Benítez al mando de un equipo descomunal que metió en las vitrinas dos Ligas, una Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. «'Units per sempre els valencianistes et seguirem, en cada estadi per a què triomfes t'animarem',», culmina el himno que crearon Pablo Sánchez y Ramón Gimeno.

Con la música que acompaña a los equipos van creciendo nuevas generaciones alrededor de un club. En el Valencia hay melodías, más allá de los himnos, que se repiten una y otra vez en los días buenos del equipo. La que junta en las mismas letras a Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar y 'Piojo' López, por ejemplo, un clásico desde principios de siglo. El caso es acertar y que la canción haga callo. En eso está Xavier Zamorano, con su marcha 'Street party' y la ilusión de que el partido de leyendas suene mejor con su música.