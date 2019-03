Un partido inmortal Los aficionados ya han retirado cerca de 35.000 entradas y Baraja, que sufrió un cólico el viernes, va a intentar acudir al estadio Los históricos del Valencia vuelven al césped de Mestalla para enfrentarse a una selección española dirigida por Camacho T. C. J. Sábado, 23 marzo 2019, 23:55

valencia. Claudio Ranieri vuelve hoy a sentarse en el banquillo local de Mestalla. El técnico romano que aterrizó en el Valencia en 1997 y dos años después lograría en La Cartuja una Copa del Rey inolvidable. La de Piojo y el tremendo golazo de Mendieta; sin duda el germen de todos los éxitos que vendrían en los años posteriores. Ranieri, en principio, ocupará hoy el primer asiento de un autobús repleto de leyendas valencianistas. Si el choque apunta a inolvidable para los aficionados, también para los futbolistas que se van a enfundar la camiseta del centenario. Sobre las 16 horas, históricos como Fernando Gómez, Ricardo Arias, Paco Camarasa, Fernando Giner o Javier Subirats sentirán lo que tantas veces en sus largas carreras profesionales.

La gran mayoría (especialmente Giner, como máximo responsable de la Asociación de Futbolistas) han estado involucrados en los diferentes actos del centenario del Valencia y hoy serán protagonistas absolutas en el colofón a las celebraciones. Un partido entre leyendas del club de Mestalla y un combinado de la selección española que dirige José Antoni Camacho. La afición del Valencia ha ido enganchándose al encuentro conforme pasaba la semana de fastos. El que vio a 'Piojo' López, por ejemplo, recorriendo las calles de la ciudad con la bandera fundacional, quiere revivir las carreras del argentino en Mestalla. Así, ayer a última hora ya se habían vendido 35.000 entradas y aún se espera que la cifra crezca en las horas previas al choque.«Físicamente estoy bien pero en esta edad siempre sale algún tironcito, un problemilla en cualquier lado... Al menos espero poder compartir esta horita con los aficionados». La frase es de Miroslav Djukic, uno de los centrales del conjunto de Ranieri, y su reflexión es la de muchos jugadores que vuelven a 'exponerse' en Mestalla. «Para algún minutito sí que estoy, será bonito pisar el césped y jugar con excompañeros», apuntó Subirats. Ambos están para algunos minutos pero Mario Alberto Kempes no. El Matador lleva unos días por Valencia, ya anunció hace tiempo que no faltaría en el centenario pero la cadera no le permite vestirse de corto. Aún así, el argentino tendrá su momento cuando a las 18:15 realice el saque de honor de un partido que verá desde el palco.

Era fijo en la convocatoria Rubén Baraja, pero el '8' sufrió un cólico nefrítico y fue hospitalizado el viernes por la noche. Obviamente Baraja no va a poder participar en el encuentro, pero intentará estar al menos junto a otras leyendas en el palco de autoridades. Desde allí, un foco de atención importante: la presencia de Pedja Mijatovic. Está confirmado el regreso del montenegrino a Mestalla 23 años después de su traumática salida en dirección al Real Madrid. Sol, Roberto Gil, Guillot, Claramunt, Cañizares, Tendillo, Felman, De los Santos, Pellegrino, Bossio, Topal también presenciarán el choque en directo. No se descarta que a última hora, diferentes compromisos personales 'liberen' a otros exjugadores -están todos invitados- y finalmente puedan estar hoy en Mestalla.

A las 16:30 horas se abrirán las puertas del campo de la Avenida de Suecia y, a partir de ese momento, se sucederán los actos hasta las 19:55, cuando un espectáculo pirotécnico y el himno regional sirvan para echar el cierre a la jornada. Habrá música (con una marcha creada exclusivamente por el músico valenciano Xavi Zamorano para el duelo entre leyendas), un homenaje a las leyendas o la globotà en el minuto 19 del partido.

En la selección española hay alistados seix exvalencianistas (Juanfran, Salva Ballesta, Juan Carlos, Engonga, Milla, Romero y Otero) y se medirán a un equipo de oro. Son 30 jugadores a las órdenes de Ranieri: Palop, Rangel, Bartual, César, Curro Torres, Miguel Brito, Carboni, Fabio Aurelio, Arias, Giner, Navarro, Voro, Camarasa, Djukic, Albelda, Marchena, Subirats, Rufete, Jorge López, Fernando, Subirats, Farinós, Vicente, Kily, Angulo, Mista, Sánchez, Xisco y Piojo.