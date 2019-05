El secreto para anular a Messi Messi. / VINCENT WEST (REUTERS) Garay y Paulista se perfilan como la pareja que vigilará a Messi JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 23 mayo 2019, 20:46

Al fútbol juegan dos equipos de once contra once pero cuando en uno de ellos participa un tipo llamado Lionel Andrés Messi Cuccittini (Rosario, 24-6-1987), todo cambia. Mejor dicho, toda la teoría se viene abajo. No sirve ni lo que se ha dicho en el vestuario, ni lo que se ha dibujado en la pizarra, ni la experiencia ni los años de curso de entrenador que ha hecho Marcelino, ni el fútbol que acumulan en sus piernas gente como Garay (32 años) y Paulista (28). Messi es dueño y señor del fútbol y ante eso poco se puede hacer. Precisamente ese 'poco' es el gran reto al que se enfrentarán este sábado Marcelino y sus futbolistas. ¿Se puede anular de verdad a un jugador que esta temporada ha sido capaz de hacer 50 goles -en total 602-, sólo uno menos que todo el Valencia en las 42 semanas de campeonato? Pues seguramente, algo se puede hacer porque el Barça será lo que será -y con todo merecimiento- pero en algunos momentos muy concretos ha mostrado su lado 'humano' por llamarlo de alguna manera. Si lo más cercano es el 'milagro' que fue capaz de hacer el Liverpool, en Liga hicieron lo propio y en diferentes circunstancias Celta (2-0), Leganés (2-1) y Betis (3-4). Sólo en este último encuentro anotó el argentino (2). En los otros dos se quedó con las ganas.

El sábado será con diferencia el hombre sobre quien el Valencia más atención pondrá. Hay que tener en cuenta que cuando Messi le coge el gusto a una cosa, es complicado quitárselo de la cabeza. Y en lo que se refiere al Valencia, es el tercer equipo al que más goles le ha hecho de los clubes españoles (superado por Sevilla 36, y Atlético 29). En concreto, a los blanquinegros les ha hecho 24 dianas en Liga y 3 en Copa. Lo hizo esta temporada en la competición liguera tanto en Barcelona como en Mestalla. Asusta lógicamente él pero también el equipo, capaz de hacerle 8 este año al Huesca. ¿Qué hará al respecto Marcelino? Pues seguramente no variar su sistema de 4-4-2, aunque este año lo ha hecho en dos ocasiones y en ambas le ha salido el tiro por la culata. Apostó por una defensa de 5 en Vitoria contra el Alavés (2-1) y sorprendió en Londres contra el Arsenal (3-1). Pensar que se la puede jugar con tres centrales en el Villamarín es ciertamente arriesgado y será una de las cuestiones que se le planteará este viernes cuando hable en el hotel. Quizás lo ensaye en el entrenamiento en Jerez (despegan a las 12.45 horas desde Manises).

Machín se atrevió la temporada pasada a poner exclusivamente a Maffeo a vigilarle, olvidándose prácticamente el jugador del Girona de lo que estaba pasando en el resto del campo. Esa apuesta era más propia del fútbol de hace varias décadas, cuando los equipos marcaban al hombre y no en zona.

El equipo sale de Manises a las 12.45 horas y se entrenará esta tarde en Jerez

Marcelino tiene una pareja bastante definida: Garay-Paulista. Es la que más partidos ha disputado esta temporada (22) y aunque la media de goles encajados con ellos en el campo es más alta que otras combinaciones, nadie tiene ninguna duda de que serán los que actúen esta vez contra el Barça. Ellos fueron los que ya se enfrentaron a los barcelonistas en los dos partidos de Liga y en otras citas de cierta relevancia.

Exjugadores y entrenadores admiten que Messi es un factor desequilibrante y en la consulta de LAS PROVINCIAS han venido aportando sus posibles soluciones respecto al argentino.

Los expertos apuestan por la concentración y la solidaridad

Luis Milla | Exjugador y técnico «Concentración y lo mejor es que no tenga un buen día»

«Lo mejor es que no tenga un buen día, ya que es muy difícil al tratarse de un futbolista capaz de jugar entre líneas o de delantero. No puede ser de otra forma que a base de concentración y ser solidarios».

Juan Carlos Garrido | Entrenador «El Valencia debe ser fiel a su estilo: agresivo y sólido»

«Es en los últimos años un jugador determinante y para mí el mejor del mundo. Sus apariciones en el partido marcarán el devenir del mismo. El Valencia debe ser fiel al estilo que le ha llevado hasta donde está: muy agresivo y sólido, muy compacto».

José Luis Oltra | Entrenador «No contará con sus socios habituales para atacar»

«Hay que dar continuidad al modelo. Hay un detalle que puede beneficiar al Valencia, y es que Messi no contará con sus socios habituales a la hora de atacar».

Pepe Carrete | Exfutbolista «Di Stéfano decía: 'Vamos a jugar diez contra diez'»

«Es el único que puede sacar las castañas del fuego al Barcelona. Marcelino debe preocuparse de quién se va a encargar de vigilarle, no lo puedes dejar a sus anchas porque si no te destroza. Di Stéfano nos decía: 'Vamos a jugar diez contra diez'».

Fernando Giner | Exfutbolista «No obsesionarse y no perder la concentración»

«Lo mejor que puede pasar es que no se obsesionen con Messi porque cuando juegas contra un jugador de ese nivel no hay que perder nunca la concentración».