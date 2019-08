Rodrigo vuelve a Paterna hasta que se cierre el acuerdo para su traspaso Rodrigo durante un partido. / JOSE JORDAN / AFP El Atlético no hará oficial su marcha hasta que venda a Correa al Milan R.D Valencia Miércoles, 14 agosto 2019, 10:16

Rodrigo está a la espera de que el Atlético autorice la operación para ficharle, por 60 millones, algo que no ocurrirá hasta que Correa sea vendido al Milán. Mientras eso no ocurre el jugador ha vuelto a Paterna pero no a entrenar con sus compañeros sino a ejercitarse en el gimnasio con un preparador físico. Mateu Alemany ha llegado también a la Ciudad Deportiva ha supervisar la situación.