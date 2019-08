El Atlético ultima el fichaje de Rodrigo: Alemany llega al club hablando con Miguel Ángel Gil Entrenamiento del Valencia este martes. / LP El internacional no inicia la sesión con el Valencia y el director general declara que esta mañana «se sabrán cosas» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 13 agosto 2019, 10:43

El Atlético ultima el fichaje de Rodrigo Moreno, tanto es así que durante las próximas horas puede hacerse oficial el traspaso. El delantero no ha saltado al entrenamiento del Valencia por motivos que el club no ha querido facilitar. El jugador no ha comenzado la sesión con sus compañeros y Mateo Alemany ha llegado a Paterna a primera hora de la mañana. Al marcharse ha reconocido a los periodistas en una escueta frase que hoy habrán novedades: «Esta mañana sabréis cosas» Marcelino y Rubén Uría han presenciado la parte física de la sesión con gesto serio. Piccini y Kang In, que se retiraron en la parte final de la sesión de ayer, tampoco han saltado. La gran novedad ha sido la presencia de Diakhaby. Al llegar al club, en la pantalla de su coche se ha visualizado que el director general estaba hablando con Miguel Ángel Gil, consejero del delegado del Atlético, que ya ha presentando una oferta para fichar a Rodrigo.