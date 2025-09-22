Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Dani Raba, ante el Athletic. EP

Raba no termina de convencer a Mestalla y Beltrán pide protagonismo

El cántabro recibió una pequeña silbada al ser sustituido y el argentino empieza a ganarse la confianza de Corberán

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:52

Dani Raba ha tenido un inicio de temporada turbulento en el Valencia. Fue de los primeros fichajes en llegar, brilló en pretemporada y dio una ... asistencia en la primera jornada, pero con el avance del mercado de fichajes y la llegada de más competencia, ha ido perdiendo importancia.

