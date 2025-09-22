Raba no termina de convencer a Mestalla y Beltrán pide protagonismo

Dani Raba ha tenido un inicio de temporada turbulento en el Valencia. Fue de los primeros fichajes en llegar, brilló en pretemporada y dio una ... asistencia en la primera jornada, pero con el avance del mercado de fichajes y la llegada de más competencia, ha ido perdiendo importancia.

Además, tras ser el sacrificado ante Osasuna para cubrir la expulsión de José Luis Gayà, y después se quedó en el banquillo ante el Getafe y ni jugó contra el Barça. Tuvo su reválida ante el Athletic, pero no terminó de convencer a Mestalla, por su escaso sacrificio defensivo.

De hecho, el mediapunta cántabro, cuando fue sustituido, recibió una ligera pitada de su afición, que parecía mandarle un mensaje de cara a subir su exigencia. Tendrá dura competencia en el ataque, puesto que Lucas Beltrán empieza a contar cada vez más para el Valencia.

«La idea es utilizar a nuestros tres delanteros porque tenemos tres delanteros. Danjuma, que es un delantero con versatilidad porque puede jugar de extremo izquierdo o delantero centro. Hugo Duro es el delantero más referencia porque juega en esa posición. Y Lucas Beltrán es un delantero que también tiene cierta versatilidad porque puede jugar tanto de punta referencia como de segunda punta. En función del escenario que uno imagina de partido, optamos por empezar con unos o empezar con otros», dijo Carlos Corberán.