La quiniela del Valencia para ir a Europa

La nefasta primera vuelta le va a penalizar al Valencia en este tramo final de Liga, una vez se ha garantizado la permanencia, algo que ya se firmaba con sangre en Navidad. Con el milagroso 2025 del equipo desde que Carlos Corberán se ha puesto a los mandos, se ha sellado la salvación con la victoria del sábado en Gran Canaria. Ahora mismo está a dos puntos de Europa, a expensas de lo que pueda hacer este lunes el Mallorca en su visita al Girona. En caso de que los baleares venciesen, la distancia con el puesto que da acceso a competición continental (el octavo) se elevaría a 4 puntos y si el resultado fuera de empate, a 3.

En cualquier caso, el Valencia va a afrontar el último mes teórico (porque es algo menos en tiempo real al haber una jornada intersemanal) de competición con opciones matemáticas y reales de acceder a Europa, más a Conference League que a Europa League, pues tiene a tiro hasta la séptima posición. Hay que recordar que la próxima temporada irán a competición continental los ocho primeros, con la opción ya remota de que acceda el noveno. Para ello, el Athletic debe ganar la Europa League, algo más que improbable tras el 0-3 de la ida de semifinales contra el Manchester United.

El Betis, sexto con 57 puntos, está ya fuera del alcance del Valencia. Los blanquinegros han acabado la jornada 34 con 42 puntos y podrían llegar a 54 puntos. Con ese botín están en disposición de, como mucho, aspirar al séptimo puesto: lo ocupa el Celta con 46 (y podría alcanzarlo este mismo lunes el Mallorca si gana y se pone con 47). Por delante de los de Corberán están Rayo (octavo y, por tanto, el límite con puestos continentales) con 44 puntos, los mismos que Mallorca y Osasuna, y Real Sociedad, con 43.

El Valencia, eso sí, no tiene ganado el golaveraje particular con ninguno de sus rivales directos que le preceden en la tabla. Está perdido con Celta, Rayo Vallecano y Real Sociedad, y empatado con Mallorca y Osasuna. Hay que tener en cuenta que, en el caso de igualdad a puntos entre dos o más equipos, para resolver quién iría a Europa habría que recurrir a una mini liguilla entre los implicados. Pero para eso queda mucho todavía: cuatro jornadas y múltiples combinaciones.

Porque además de los equipos mencionados hay que tener en cuenta a rivales que están por detrás del Valencia en la tabla, pero que conservan opciones matemáticas de asaltar las posiciones séptima y octava: Getafe y Espanyol, con 39 puntos… incluso el Sevilla con 38 pero cuya inercia no da que pensar en un final de campeonato que le lleve a Europa. Con los madrileños el golaveraje está por resolver, ya que el conjunto blanquinegro perdió en su visita al Coliseum en la primera vuelta. Es más, quien salga derrotado este sábado a las 14 horas de Mestalla puede olvidarse ya casi definitivamente del torneo continental la próxima temporada.

Al Valencia el calendario le invita, de hecho, a mostrarse muy cauto. A no ser presa de la euforia, porque lo cierto es que le queda un esprint final más que complejo. El equipo ha perdido con los tres primeros de la tabla ya en el periodo de 'vacas gordas' de esta temporada, esto es, en la etapa de Corberán. Pues bien, las dos últimas jornadas son contra el cuarto (el Athletic, en Mestalla) y el sexto (el Betis, fuera). Eso con ambos equipos, al menos en este momento, jugándose entrar en Champions en otro interesante acelerón final: una carrera a tres con el Villarreal, donde uno se quedará sin el premio gordo.

Los otros dos partidos son el mencionado contra el Getafe y la visita a un Alavés, en el duelo intersemanal que queda, que se está jugando la permanencia. El Valencia, por lo tanto, tiene ante sí un reto complicado, pero no menos que salvarse, algo que ha amasado en los menos de cinco meses que han transcurridos desde que se fue de vacaciones navideñas como colista.

El Valencia, en todo caso, no depende de sí mismo. Habrá que mirar a rivales que han realizado una temporada notable y que ahora deberían desplomarse. Lo más factible es llegar a Conference League, pero hay opciones de Europa League porque todos los equipos implicados tienen partidos con rivales directos y otros ante bloques que aún se juegan algo en esta Liga. El principal aspirante al puesto que no ocuparán Athletic, Betis o Villarreal es el Celta. Los gallegos, que tienen el pulso particular ganado con los de Mestalla, perdieron este domingo en el Bernabéu, pero estuvieron a punto de remontar un 3-0 en contra. Tienen, eso sí, un esprint final contra otros aspirantes a Europa contra Rayo (casa) y Real Sociedad (fuera), además de cerrar la competición en el estadio de un Getafe que quizás no se juegue nada.

Los vallecanos quizás sean los que a priori menos opciones tengan por calendario, pues deben visitar a Las Palmas, que apura sus opciones y recibir a un Betis en racha y en plena batalla por la Champions. Cierran la Liga ante Celta, fuera y Mallorca, en el barrio de Madrid. Tampoco hay que descartar a un Mallorca que tiene en casa al ya descendido Valladolid, pero aún ha de pasar por el Bernabéu: esto será justo después del clásico, del que por tanto dependerá la actitud de los Ancelotti de cara a ese encuentro.

Uno de los equipos al que hay que tener en cuenta en esta batalla final por Europa es la Real Sociedad, que querrá despedir por todo lo alto a Imanol Alguacil. Tras una temporada irregular, los vascos cierren la Liga en el Bernabéu, en un partido que es una incógnita por lo antes mencionado con respecto al Mallorca. Esta jornada rinden otra visita a Madrid frente a un Atlético que también es una caja de sorpresas en cada partido desde la conocida eliminatoria de Champions decantada por el famoso doble toque de Julián Álvarez. Además, por Anoeta deben pasar el Celta y un Girona que se ha complicado la vida.

Se tiene menos en cuenta a Osasuna de Vicente Moreno, que ahora visita al Betis en un partido que va a marcar sus opciones. Los navarros cierran la Liga ante Atlético y Espanyol, en casa, y Alavés fuera. Por detrás del Valencia y que podrían ilusionarse con Europa están el Getafe, sólo si gana en Mestalla este sábado, y el Espanyol, que tiene como gran escollo el derbi contra el Barcelona justo después del clásico. Además, a los blanquiazules les resta Osasuna y Leganés a domicilio, y Las Palmas en Cornellà para cerrar la competición.

El análisis de los calendarios no deja entrever las opciones reales ni dar un favorito para asaltar los dos puestos de Europa a los que puede aspirar al Valencia. Las estadísticas conceden a los de Corberán en torno al 10% de posibilidades de alcanzar posición de competición continental. Pero todo eso son cábalas. La realidad ocurre en el césped, donde los blanquinegros también harían bien en buscar un triunfo holgado: en caso de necesitarlo, su golaveraje general es de - 11: el peor entre todos los aspirantes. La baza a favor, en cualquier caso, es sin duda que viene navegando cuatro meses y medio con viento a favor, sin sobrecarga por tres competiciones y con la tranquilidad de que el gran objetivo está cumplido. Con tanta igualdad, cualquier valor añadido hay que tenerlo en cuenta.