«No quería ganar títulos, sino hacerlo con el Valencia» Lunes, 27 mayo 2019, 02:28

Si Quique Martín venía ya de ganar títulos en el Barcelona cuando fichó por el Valencia, Jaume vivió el primero de su carrera. Al guardameta, hiperactivo como siempre durante el partido -se le vio celebrando con rabia junto a Parejo uno de los goles-, vivió su noche más especial como profesional. «Es que yo desde que era pequeño no he soñado con ganar trofeos. No sólo eso. Yo soñaba con conquistarlos con el Valencia», proclamó el de Almenara en el programa Tiempo de Juego de Cope. «El Valencia está volviendo y mi nombre ya no lo va a borrar nadie de la historia. Esto es un sueño», comentó el futbolista en el mismo espacio radiofónico. También se mostró sumamente expresivo sobre qué sintió tras el tanto de Messi: «Pensé que estábamos jodidos y que nos tocaba sufrir».