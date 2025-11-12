La misteriosa publicación de Anil Murthy que tiene en vilo al valencianismo

Anil Murthy fue presidente del Valencia entre 2017 y 2022, hasta que fue fulminado por Peter Lim después de que se filtraran unas conversaciones ... privadas en las que no hablaba precisamente bien del máximo accionista singapurense. El directivo de origen indio no dejó buen recuerdo en la afición del Valencia, que lo cataloga como el peor presidente de la historia del club.

Durante su mandato, se expulsó a la Agrupación de Peñas de su sede en Mestalla, se cerró la Curva Nord, sustituyó a Mateu Alemany en la dirección deportiva y llegó a mandar callar a la grada cuando la gente pedía su dimisión por los malos resultados deportivos del equipo, que pasó de estar jugando la Champions League a vagar por la media tabla sin rumbo, hasta convertirse en un equipo que pelea por evitar el descenso actualmente.

Tras salir del Valencia, Murthy ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su presencia pública. De hecho, no es muy asiduo a publicar cosas en redes sociales, como se puede comprobar con un rápido vistazo a su perfil oficial y verificado de Instagram, donde sus últimas publicaciones databan de fin de año de 2024. No obstante, este miércoles, el expresidente del Valencia ha publicado dos fotografías sin texto descriptivo un tanto misteriosas, puesto que tienen que ver con el Valencia.

En la primera, se observa el momento en el que Dani Parejo levanta el título de la Copa del Rey de 2019, el único éxito que se consiguió bajo el mandato de Murthy en el club. De fondo, el expresidente eufórico. Seguido de esta fotografía, se ha publicado también otra que tiene como elemento común el trofeo del 'torneo del KO', ya que es una estática de Murthy junto a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, presentando la Copa del Rey.

Los comentarios de ambas publicaciones se han llenado de aficionados del Valencia preguntándose el significado repentino de estas imágenes. «Menuda castaña llevas», «Lim Go Home», «Cuánto daño le has hecho a este club...», «Nos estás vacilando no?» o «Nos destruiste» son algunos de los mensajes que los valencianistas le han dejado al expresidente en sus nuevas publicaciones de Instagram, un perfil que desde que dejó de trabajar en el club, no había vuelto a contar con contenido relacionado con el fútbol ni mucho menos el club de Mestalla. Un tanto curioso.