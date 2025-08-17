Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dani Raba encima a Pablo Marín durante el debut liguero en Mestalla. efe/ manuel bruque

El prometedor debut de Dani Raba en el Valencia

La genial asistencia del cántabro a Diego López fue el símbolo del estreno de un jugador que está llamado a ser de los que conecte de inmediato con Mestalla

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:52

Los seis fichajes del Valencia en lo que va de mercado tuvieron la opción de debutar en el arranque de la temporada, con el empate ... ante la Real Sociedad en Mestalla de este sábado. De todos ellos, el que más lució fue Dani Raba. «En los entrenamientos ya intentamos tener esas conexiones, Diego corre muy bien al espacio, ya me va conociendo y sabe que si corre se la voy a poner. Si tenemos conexiones a menudo, habrá muchas alegrías», así definió tras el encuentro la que fue la jugada más espectacular del partido. En el minuto 56, el cántabro se inventó una asistencia con una vaselina sin mirar, simulando un pase de fantasía del mundo del baloncesto, que aterrizó como si llevara un GPS en la bota de Diego López para marcar el que en ese momento era el gol que ponía por delante a los de Corberán. El de la alegría que duro cuatro minutos por culpa de un latigazo de Take Kubo.

