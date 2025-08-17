El prometedor debut de Dani Raba en el Valencia

Los seis fichajes del Valencia en lo que va de mercado tuvieron la opción de debutar en el arranque de la temporada, con el empate ... ante la Real Sociedad en Mestalla de este sábado. De todos ellos, el que más lució fue Dani Raba. «En los entrenamientos ya intentamos tener esas conexiones, Diego corre muy bien al espacio, ya me va conociendo y sabe que si corre se la voy a poner. Si tenemos conexiones a menudo, habrá muchas alegrías», así definió tras el encuentro la que fue la jugada más espectacular del partido. En el minuto 56, el cántabro se inventó una asistencia con una vaselina sin mirar, simulando un pase de fantasía del mundo del baloncesto, que aterrizó como si llevara un GPS en la bota de Diego López para marcar el que en ese momento era el gol que ponía por delante a los de Corberán. El de la alegría que duro cuatro minutos por culpa de un latigazo de Take Kubo.

Tras el partido, Raba no quiso poner el acento en el calor tremendo que tuvieron que soportar sobre el césped, a la hora de comenzar el choque el termómetro marcaba 32 grados, 35 de sensación térmica y un 54% de humedad, porque «nos afectó a los dos equipos por igual. Es verdad que hizo mucho calor y humedad, que no permite que los jugadores den el cien por cien pero no hay que poner excusas y seguir trabajando y encara la semana con muchas ganas». Ahí, es donde los de Corberán deberán encontrar el camino para ir creciendo como grupo a expensas de las llegadas que se puedan producir en la recta final del mercado: «Hay que seguir trabajando y cuidar los detalles, mejorar los errores y fortalecer lo bueno que tenemos, que creo que son muchas cosas».

En una temporada importante para el actual proyecto, puesto que sólo el regreso a Europa puede permitir al club mirar hacia arriba con un Peter Lim que sigue sin abrir nuevas vías de financiación a las cuentas más allá de los ingresos ordinarios del club. «El objetivo es centrarnos en cada entrenamiento, en cada semana, en cada partido», analizó el ex del Leganés con respecto a los retos de la temporada. Con Ron Gourlay poniendo el foco en Europa como objetivo, el vestuario se sigue blindando en el día a día: «A seguir creciendo, unificando la piña que estamos haciendo, los automatismos y los valores que quiere el equipo para competir. Partido a partido y ya se verá, contra el equipo que venga, sin miedo a nada y trabajando mucho, con mucha humildad y mucho compromiso».

No sólo por su genial asistencia, sino por el tono en el que se vació durante los 68 minutos que estuvo sobre el césped, Dani Raba es de esos perfiles que opositan a conectar con la grada a corto plazo. Como ocurrió en su momento con Luis Rioja. De momento, la primera impresión para el futbolista con su nueva afición fue de flechazo: «Para mí fue muy ilusionante por la gente, por ver un estadio lleno, animando y la verdad que estoy muy contento. En cuanto a la afición, la verdad es que da un empuje todo el partido que se agradece. Tenemos cosas que mejorar, fue el primer partido y nos quedó el sabor agridulce por ponernos por delante y que nos empataran tan pronto. Hay que quedarnos con lo positivo, que fueron muchas cosas. Darle valor, mejorar lo que tenemos que mejorar, cuidar los detalles y a seguir compitiendo».