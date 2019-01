El prólogo del nuevo Mestalla Imagen del nuevo Mestalla, cuyas obras siguen paradas. / jesús signes El proyecto inicial de la instalación que el club edificará a cambio de ocupar los terrenos se modificará para atender las necesidades del barrio El Ayuntamiento y el Valencia negocian cómo será el polideportivo de Benicalap MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 00:34

El Valencia va dando pequeños pasos a falta del definitivo, el que nadie sabe cuándo ocurrirá pero el más esperado: la reactivación de las obras del nuevo Mestalla. El club blanquinegro ha vuelto a llamar a la puerta del Ayuntamiento para completar los trámites satélite al proyecto del estadio de Cortes Valencianas. Ejecutivos de la entidad se han reunido con la concejala de Deportes, Maite Girau, para abordar un aspecto que estaba en la lista de tareas pendientes: el polideportivo de Benicalap.

Cuando el Valencia y el Ayuntamiento pactaron la cesión de los terrenos para el nuevo estadio, también se acordaron una serie de compensaciones, ya que estas parcelas estaban destinadas a dotaciones deportivas municipales. Entre las obligaciones que asumió el club, la construcción de un pabellón multiusos, que incluía pistas de tenis. Esta instalación sería de uso municipal y atendería las necesidades de los vecinos de Benicalap.

A 2019, no obstante, el Ayuntamiento entiende que ese proyecto no cumplía este objetivo. Por este motivo, se han mantenido contactos para diseñar un polideportivo más funcional y que pueda atender las necesidades de clubes y asociaciones de la zona.

La reactivación de los trabajos depende de que se vendan las parcelas del antiguo estadio

Fuentes consultadas por este periódico afirman que los trabajos están encauzados. Hay buena sintonía entre las partes y las expectativas pasan por presentar el proyecto definitivo dentro de un mes. De todas formas, por el momento no hay prisa, ya que tampoco se tiene una fecha concreta para la reactivación de las obras del estadio.

Desde el Ayuntamiento sí se tiene la intención de tener atados el resto de asuntos satélite para cuando el Valencia se decida a reactivar el proyecto. El club de Mestalla, no obstante, continúa encallado en el mismo punto sin retorno: la construcción del nuevo estadio sigue dependiendo de que se vendan las parcelas del viejo coliseo de la avenida de Suecia.

Layhoon, en su etapa como presidenta, ya avisó en 2016 de que el proyecto estaba en stand by mientras no se recuperara el mercado inmobiliario. Meriton pretende costear las obras con lo que saque de las parcelas y, por lo tanto, no pasa por sus planes malvenderlas. El club contrató a Deloitte para gestionar las ofertas propuestas, hacer una criba y, en caso de llegar alguna que satisfaga sus pretensiones, atenderla. El plazo que se fijó para este proceso expira en marzo.

Mientras tanto, el Valencia tiene el último rediseño del arquitecto Marck Fenwick, que cifra en 60 millones lo que se ahorrará el club en acabar el nuevo estadio. Es decir, que finalmente no serán 150 millones los que harán falta para acabar la obra sino que rondará la cifra entre 90 y 100, y las actuaciones se apoyarán en lo ya construido.