Más pretendientes para Montoya Montoya, durante un entrenamiento en Paterna. / lázaro de la peña/vcf El catalán quiere volver al Betis y el club habla con los verdiblancos y otros equiposEsta tarde se cierra el mercado de fichajes en la Premier League, momento clave para saber si Guedes repite como blanquinegro T. CALERO VALENCIA. Jueves, 9 agosto 2018, 01:08

Martín Montoya no va a seguir en el Valencia pero su destino aún no está del todo claro. La principal opción sigue siendo la del Betis, puesto que Quique Setién quiere al lateral derecho y el jugador apuesta también por el regreso a un club que conoce a la perfección y en el que rindió a buen nivel. Todo parecía encaminado a un acuerdo rápido, pero la oferta que presentó el Betis no satisfizo al Valencia -algo menos de cinco millones de euros- y es por ello que el club de Mestalla afirma estar conversando con otros clubes para estudiar el traspaso de Montoya.

El movimiento del Valencia responde al deseo, manifestado públicamente, del agente del catalán. «Martín quiere ir al Betis y ya se lo ha manifestado al entrenador», dijo hace unos días Juan de Dios Carrasco. Lo cierto es que el representante y Mateo Alemany mantienen conversaciones periódicas para desbloquear la salida del jugador, que no cuenta para Marcelino. El técnico asturiano apostó por Cristiano Piccini para el lateral derecho y está convencido de que Vezo e incluso Wass pueden actuar en esa posición si el italiano sufriera algún contratiempo. Montoya, mientras tanto, continúa trabajando como uno más en Paterna y ha tenido minutos -escasos- en los últimos amistosos. Si el acuerdo para su salida no llega antes del sábado, Montoya se presentará con el resto de la plantilla en Mestalla.

Ese sueño ya es imposible con Gonçalo Guedes, aunque el Valencia sigue vivo en la pelea por fichar al portugués. Hoy, una cita clave en este sentido: el mercado de fichajes en la Premier se cierra a las 18 horas y si ningún club consigue convencer al PSG y al futbolista, las opciones del Valencia van a crecer muchísimo. En Francia se recogió ayer el interés del Watford por Guedes -se habló de una oferta de 60 millones- pero se antoja complicado que en apenas unas horas se cierre un traspaso de esas características. El Valencia, por su parte, no pierde la calma y además tampoco muestra una especial inquietud por las propuestas que puedan llegarle al portugués de la Premier. Eso sí, está descartada la posibilidad de que el PSG prorrogue la cesión de Guedes, así que el Valencia tendrá que poner toda la carne en el asador para firmar al extremo zurdo.