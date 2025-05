Los porteros que suenan para el Valencia

Pedro M. Campos Dubón Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 12:11 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

Ha acabado una era en la portería del Valencia. La que ha protagonizado Giorgi Mamardashvili. El georgiano deja la entidad de Mestalla tras una última temporada en la que ha estado cedido por el Liverpool, club al que partirá la próxima campaña. Llegó en 2021 para jugar en el filia, pero José Bordalás descubrió una mina y tras subirlo al primer equipo se hizo con la titularidad. Desde ese momento ha disputado la mayoría de partido, situándose en el décimo puesto de porteros con más partidos en la historia del Valencia. Pero también se ha despedido el histórico Jaume Doménech tras una década en la entidad. Lo ha hecho entre lágrimas en el centro del campo del histórico recinto de la avenida de Suecia. Su próximo destino es una incógnita. Como lo es también quiénes serán los protagonistas de la portería valencianista en la campaña 2025-2026. El único que tiene asegurada su presencia en Stole Dimitrievski, fichado del Rayo Vallecano para convertirse en el recambio de lujo de Mamardashvili. Ahora apunta a titular indiscutible. Pero el Valencia tendrá que firmar o apostar por la promoción interna. En ese trabajo está ahora la dirección deportiva en contacto con el entrenador blanquinegro, Carlos Corberán. Pero ya hay nombres que se han vinculado al club, como son los casos del valenciano Vicente Guaita, el también exvalencianista Antonio Sivera o el prometedor arquero Leo Román.

Vicente Guaita tiene 38 años y es la opción más factible para el Valencia, aunque la presencia del Celta en Europa puede frenar su salida. La entidad gallega está contenta con el rendimiento del arquero y no es descartable que amplía su contrato, pero el club de Mestalla pretende apelar al escudo, al sentimiento, para convencer a Guaita, al que también pretenden el Getafe y el Mallorca. Criado en la cantera de Paterna, salió cedido al Recreativo de Huelva hasta firmar ya en propiedad por el Getafe. Pero ha sido en el Celta donde ha conseguido triunfar.

El portero que más gusta en las oficinas de Paterna es Antonio Sivera, portero formado en la Academia. El gran problema es que acaba contrato con el Alavés en 2027 y la continuidad del conjunto vasco en Primera dificulta que acceda a su salida. Sivera fue una pieza clave en el Mestalla pero jamás tuvo una opción real de subir al primer equipo. Al final se vendió al Alavés por dos millones de euros y el Valencia se guardó una opción de comprar que nunca ejerció. Ahora, ante la necesidad de firmar un portero, Sivera sí tiene opciones.

En la lista emerge también Leo Román. El joven portero ibicenco, que adoptó el Mallorca desde el Peña Deportiva, se ha negado a renovar por la entidad bermellona tras haber protagonizado partidos memorables como el que disfrutó ante el Barcelona. Pero ha sido suplente de Greif y el guardameta no se ha cortado para mostrar en público su enfado: «No estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Hoy se ha podido ver que mi situación igual no es la que tocaba. No lo digo por mi compañero, sino por la gestión del club». Acaba contrato en 2026 y puede ser una buena opción para el Mallorca de sacar un buen pellizco. Posee enormes cualidades, como así demostró la temporada pasada en el Oviedo, convirtiéndose en el mejor portero de la Liga Hypermotion.

Y después está la promoción interna. De la Academia relucen Vicent Abril y Raúl Jiménez, ambos internacionales en las categorías inferiores de la selección española. Falta saber qué ocurrirá con Cristian Rivero, todavía en la disciplina valencianista pero que ahora está cedido en el Albacete.