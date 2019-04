El plan de negocio del viejo Mestalla asciende a 400 millones LP El Valencia irá cobrando en plazos, adecuado a sus necesidades para la finalización del nuevo estadio JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 17 abril 2019, 14:58

José Luis Santa Isabel, como representante de ADU Mediterráneo, ha desgranado este mediodía los pormenores que envuelven la oferta vinculante que por más de 113 millones de euros ha convencido al Valencia para la venta de la parcela del viejo Mestalla. En una larga exposición en la que no ha querido desvelar la cantidad concreta del dinero que se le abona al club por el solar, sí ha reconocido que el volumen total del negocio previsto asciende a 400 millones de euros.

Entre los apuntes que ha dicho, ha admitido que el Valencia irá percibiendo de manera progresiva diferentes pagos que acompañarán de manera paralela a las necesidades que el club tendrá para la finalización de las obras del nuevo Mestalla. Los cooperativistas que ya en un 54% se han comprometido con el proyecto, serán los que en los próximos tres años van a ir pagando hasta un tercio del precio total de la vivienda adquirida, aunque ya hay acuerdo con una entidad bancaria para que participe con un crédito con el fin de impulsar la compra, la demolición y la posterior construcción de los cinco edificios de 20 plantas que hay previsto hacer.

«Somos conscientes de que esta operación es la más grande que se ha hecho en Valencia en la última década. Estamos preparados y vamos a escribir esta hoja con los renglones bien rectos», ha comentado Santa Isabel, que ha añadido: «La parcela se divide en 3 partes: viviendas (50.000 metros cuadrados), terciario (20.000) y comercial (20.000). No es un afán de lucro y es importante para conseguir el mejor precio para el Valencia, cumple sus expectativas. No tenemos margen comercial porque no somos una promotora. Conocíamos las necesidades del Valencia, sus problemas y hemos hecho una oferta adecuada a lo que el Valencia necesita».

La cooperativa necesita llegar al 70 % para efectuar en octubre la compra (el precio es de 4.000 euros el metro cuadrado para las viviendas como máximo), existiendo una cláusula de penalización por las dos partes en el caso de que al final haya un cambio en los planes previstos. La idea es que las viviendas estén finalizadas a últimos de 2025.

Uno de los aspectos que han querido dejar claro los responsables de esta oferta vinculante que ha convencido al Valencia es que cuentan con el respaldo de la Generalitat y con el Ayuntamiento, con la particularidad que con el gobierno municipal se quiere negociar el terreno que tiene asignado para la construcción de viviendas para jóvenes y/o alquiler.