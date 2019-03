'Piojo' López: «Sería precioso ganar la Copa» El regreso 'Piojo', con la bandera fundacional. / damián torres «Tengo toda la confianza del mundo en la actual plantilla. Jugaré en el partido de leyendas pero ahora corro un poco menos», afirma LOURDES MARTÍ VALENCIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:51

Uno de esos pibes inmortales. El 'Piojo' López, ídolo de una generación de valencianistas, disfruta como un seguidor más del centenario del club de Mestalla.

-¿Cómo se siente al participar en este acto en una fecha tan especial y rodeado con otros exfutbolistas y aficionados?

-Uf, es emocionante. Fue un orgullo pertenecer a este club. Ahora es un honor poder participar en esta fiesta, quiero disfrutar de este día como persona que pudo formar parte de estos cien años de historia, junto a otros futbolistas que también lo han hecho.

-Hace 20 años que ganó la Copa con el Valencia. Supongo que usted recuerda todavía aquella final y, si no, supongo que la afición le habla de ello cada vez que viene.

-Vine a Valencia para hacer mi trabajo pero lo que viví fue increíble. Más allá de lo deportivo esta afición siempre me ha tratado de maravilla. Me demuestran su cariño cada vez que vengo, por eso cuando piso Valencia me siento tan a gusto. No podía fallar a una cita como esta. Pienso mucho en mi paso por este club, en la afición. Disfruté cada momento que pasé por este club y estos días lo estoy volviendo hacer además en una fecha tan bonita como esta. Siempre me trataron muy bien, desde el principio. Para mí siempre es un placer volver, lo repito pero es que es así como lo siento. Reencontrarme con la afición que te dice cosas y ver a personas con las que compartí momentos lindos.

-Y el colofón será el día 24, en el partido de leyendas donde supongo que jugará.

-Va a ser muy especial, eso dicen, que jugaré... Haré lo que pueda (sonríe) quiero disfrutar del momento. Como de lo que estamos viviendo estos días.

-Han pasado algunos años, pero cuando se nombra al Piojo a la afición le vienen a la memoria esas galopadas por Mestalla, ¿sigue teniendo tanta velocidad?

-No jajaja, los años vienen para todos. Ahora corro un poquito menos. Lo más importante es disfrutar otra vez de Mestalla, de la gente que venga. Espero poder vivir algo muy emocionante.

-El Valencia vuelve a Sevilla en mayo, ¿cree que puede volver a levantar la Copa del Rey en la capital andaluz?.

-Tengo toda la confianza del mundo en la actual plantilla. Seguro que las cosas salen bien y el Valencia podrá celebrar el centenario con un título. Sería precioso poder acabar la temporada ganando la Copa.