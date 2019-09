La pesadilla de Mateo Alemany Anil Murthy habla con el doctor Pascual Casañ, ayer en Paterna. / damián torres La situación del ejecutivo, en manos de Lim mientras la tensión es palpable | Meriton trata de reponer la imagen dañada de Anil Murthy y envía un refuerzo desde Singapur para formar parte del gabinete de presidencia C. V. Martes, 17 septiembre 2019, 00:16

londres. Llega el Valencia al hotel de concentración de Londres. Se ha comido el autocar el atasco que a esa hora de la tarde suele tener una capital como ésta. Se abren las puertas y empieza a descender el personal. Baja Alemany. Baja Longoria. Bajan por supuesto los futbolistas y resto de personal. Anil Murthy no. El presidente de la entidad, como suele ser habitual en los desplazamientos, ha sido uno de los ocupantes de las furgonetas que el club pone a disposición del consejo directivo. Quizás, en otras circunstancias, Mateo Alemany podía haber acompañado a Murthy en su vehículo o, incluso, el propio Murthy elegir el autobús para de alguna forma dar la impresión de dar apoyo de la propiedad hacia el colectivo. Murthy, por cierto, cuenta ya con un nuevo miembro en su gabinete de presidencia. Meriton ha enviado desde Singapur a Teo Swee Wei.

La escena londinense refleja a las claras la división interna que se vive hoy en día dentro de la entidad y que se traslada y contagia al resto de estamentos. Mateo Alemany está viviendo su particular pesadilla dentro de un mundo que conoce a la perfección como el del fútbol. No es en cualquier caso la primera vez que Alemany trabaja para un club con un dueño casi omnipotente en lo que se refiere al porcentaje accionarial. Lo hizo en el Mallorca con Antonio Asensio. Ahora lo hace y no se sabe muy bien hasta cuándo con Peter Lim.

Si nada de lo que pasó la semana pasada hubiera ocurrido, hasta Stamford Bridge en lugar de ocupar Celades con personal de prensa la furgoneta que lo trasladó para la conferencia de prensa, lo habría podido hacer junto al director general o incluso junto a Longoria. Nada es ya lógico en este club.

Por la mañana, eso sí, Anil Murthy se acercó a la ciudad deportiva para presencia el entrenamiento. Allí saludó, al menos que se sepa, a Longoria y estuvo conversando también con Pascual Casañ, uno de los médicos de la plantilla.

Alemany estará hoy, como ya hizo en el Camp Nou, en el palco del estadio londinense. Entre sus habituales funciones, el director general acompañaba siempre al presidente y a los consejeros que viajaban a los tradicionales almuerzos oficiales con la directiva del equipo local (anoche asistió a la cena oficial, no Murthy porque no estaba el presidente local). Ahora, el papelón que tiene por delante es tremendo. Al menos hasta que se solucione de una vez por todas su pertenencia al Valencia.

Él es el primer que no está cómodo en esta situación y corresponde a Lim acertar en la manera de despejar el camino.