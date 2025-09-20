Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corberán, en el entrenamiento de este viernes. VCF

¿A quién le va a pasar factura el último 6-0?

La frase de Toshack El galés dejó una reflexión para la historia sobre los cambios en el once pero el Valencia está obligado al menos a variar este sábado el sistema

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:39

Carlos Corberán nació en abril, un jueves 7 de 1983 para ser exactos. Y también en abril, el domingo 25 de 1999 (Corberán era un ... chavalín de 16 años) a John Benjamin Toshack se le ocurrió una de esas míticas reflexiones que quedan en los libros de la historia futbolística. El galés, entrenador del Real Madrid, no había pasado del empate a un gol en su visita al Helmántico de Salamcana. «Los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismo cabrones de siempre». Viene al pelo ese curioso pensamiento porque el Valencia se presenta esta noche (21 horas) en Mestalla tras un hiriente 6-0 en un estadio casi de juguete. Y alguno de los debates que han agitado esta semana se centraban en saber cuáles eran las verdaderas causas de este desaguisado, más propio de competiciones como la Copa y de equipos de regional que de un duelo de Liga que hace años ponía el miedo en el cuerpo al aficionado culé.

