¿A quién le va a pasar factura el último 6-0?

Carlos Corberán nació en abril, un jueves 7 de 1983 para ser exactos. Y también en abril, el domingo 25 de 1999 (Corberán era un ... chavalín de 16 años) a John Benjamin Toshack se le ocurrió una de esas míticas reflexiones que quedan en los libros de la historia futbolística. El galés, entrenador del Real Madrid, no había pasado del empate a un gol en su visita al Helmántico de Salamcana. «Los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismo cabrones de siempre». Viene al pelo ese curioso pensamiento porque el Valencia se presenta esta noche (21 horas) en Mestalla tras un hiriente 6-0 en un estadio casi de juguete. Y alguno de los debates que han agitado esta semana se centraban en saber cuáles eran las verdaderas causas de este desaguisado, más propio de competiciones como la Copa y de equipos de regional que de un duelo de Liga que hace años ponía el miedo en el cuerpo al aficionado culé.

¿Tiene Agirrezabala las manos tan blanditas como dio la impresión en los lanzamientos de Fermín o es que fue uno de esos días que uno se levanta con el pie izquierdo? ¿Necesita Gayà un descanso mental y físico para que Jesús Vázquez entienda que sí se cuenta de verdad con él cuando hace las cosas bien como en Pamplona y contra el Getafe? ¿Es Santamaría tan buen futbolista como para hacer que baile junto a Javi Guerra? ¿Tiene Copete el nivel suficiente para jugar en Mestalla con una defensa de cuatro porque con la de cinco parece que a veces se ahoga? ¿Debe seguir en ese particular ostracismo de banquillo Raba?

Corberán, como siempre, guarda con celo y siempre ajustado al guión su posible once. El rival se las trae. Es verdad que viene escocido por su gris estreno en Champions pero tiene en el banquillo uno de esos entrenadores que conforme van pasando los años van ganando en respeto en estadios como el de Mestalla. Ernesto Valverde se llevó la temporada pasada los tres puntos de Mestalla en esa penúltima jornada un tanto insulsa (0-1) pero las circunstancias eran otras.

A la afición blanquinegra le molestó tanto el último 6-0 del Barça como la sensación de ver a su equipo totalmente entregado al rival y dando muestras de una incapacidad absoluta, no sólo desde el inicio sino también en lo que debería haber sido una reacción que nunca apareció.

Corberán eligió con sabiduría la fórmula correcta. Asumió públicamente, porque también la tuvo, la culpa de todo. No hizo como Djukic cuando en 2013 perdió 3-1 ante el Espanyol y se le ocurrió atizar a su manera al vestuario valencianista. «Hemos hecho el ridículo y estamos avergonzados, por lo menos yo. No hemos merecido más, no hemos sido un equipo y el contrario nos ha pasado por encima en actitud. Igual no somos tan buenos como pensamos y quizá nos tenemos que bajar de la nube. Igual nos pensamos que somos estrellas y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Hay que pensar en los errores y recapacitar». Djukic recapacitó y ya no volvió nunca más a usar ese lenguaje.

Corberán tiene más tacto. «Tenemos que analizar el rival y tomar las decisiones oportunas, sabiendo que los que empiecen compitan al máximo y los que entren ayuden al equipo», decía este viernes. De momento, dos derrotas, un empate y una victoria.

Cayeron Yarek y Pepelu

Se podría decir que el 6-0 tuvo un oscuro precedente la temporada pasada con ese 7-1 que marcó, como el del domingo y como el 0-5 de Copa, el curriculum de Corberán cuando se mide al Barça. Después de aquella cita liguera, del once se cayeron dos futbolistas: Yarek –que fue casi la sentencia definitiva– y Pepelu. Bien es verdad que Mosquera estaba ese día del 7-1 sancionado y Barrenechea tocado. Pero los otros nueve futbolistas repitieron siete días después en el 2-1 que el Valencia logró ante el Celta. Ahora parece que entrará Rioja por Copete –cambio de sistema– y veremos cómo recoloca el resto de piezas.

ALINEACIONES PROBABLES

Valencia: Agirrrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra, Diego López, Luis Rioja, Danjuma y Hugo Duro.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Berenguer y Maroan Sannadi.

Hora: 21 horas (Movistar)

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño).