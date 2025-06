Así es Dani Raba, el nuevo fichaje del Valencia: un especialista a balón parado

Dani Raba ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia. El atacante cántabro firma libre por el club de Mestalla, donde jugará en las próximas dos ... temporadas tras finalizar su contrato con el Leganés. En el equipo pepinero es donde ha conseguido consagrarse como un jugador de Primera División tras salir de la cantera del Villarreal y pasar por clubes como el Huesca o el Granada.

En esta última temporada en la élite, Dani Raba firmó nueve goles y cinco asistencias, siendo ocho de ellos en Liga y uno en la Copa del Rey. No obstante, de todos esos tantos, cinco llegaron desde el punto de penalti, parte del juego en la que el futbolista cántabro es especialista. El balón parado, pero sobre todo los disparos desde los once metros, son su punto fuerte que podrá aportar al Valencia.

«Estoy muy contento, con muchas ganas de llegar allí, de conocer las instalaciones, de empezar con los entrenamientos, conocer a la gente y la verdad es que muy ilusionado y muy contento de dar este salto. Conozco al Valencia, aunque no haya estado dentro, puedo aportar muchas cosas, al igual que el Valencia a mí. En este momento de edad y carrera, va a ser un momento importante y bonito para disfrutar», ha dicho el propio Dani Raba en sus primeras palabras como nuevo jugador del Valencia.

Fichar por el Valencia es un gran cambio para el cántabro, que aunque sabe lo que es jugar y ganar títulos en Europa con el Villarreal, sabe que la presión de jugar en Mestalla será notoria. «Supone un cambio grande hacia mejor. Todo el mundo sabe qué es el Valencia. A través de la confianza de Carlos Corberán y de Miguel Ángel Corona, no se podía decir que no. Me va a venir bien a nivel personal, a nivel profesional y creo que también voy a poder aportar cosas positivas», añadió el jugador.

🤳 Dani Raba tiene un mensaje para todos los valencianistas#BenvingutDaniRaba#ADNVCF pic.twitter.com/GO7jvy9XNn — Valencia CF (@valenciacf) June 5, 2025

Eso sí, el fichaje no llegará de inmediato a Valencia. El futbolista se encuentra de vacaciones al igual que la mayoría de jugadores de Primera tras finalizar la temporada, y se incorporará a la dinámica valencianista a principios de julio cuando empiece la pretemporada con los rutinarios controles médicos y los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. «Hola valencianistas, estoy muy contento por llegar a esta Terrra de Valentía y con mucho orgullo y compromiso voy a defender este escudo. ¡Amunt Valencia!», dice el jugador en sus primeras palabras.