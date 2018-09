40 millones de lágrimas

valencia. En Mestalla, en los últimos tiempos, se han visto escenas poco habituales. Desde el perdón que pidió dignamente a la grada Abdennour en pleno partido por una pifia de las suyas, casi como un principiante; hasta las lágrimas de un futbolista como Joao Cancelo, tan emotivas que hasta llegaron a superar en sentimiento a más de un futbolista formado en Paterna y que ha podido cambiar de escudo en busca de mejores intereses. Para Joao Pedro Cavaco Cancelo (27-5-1994), el encuentro de esta noche tendrá un significado especial. Será el reencuentro del lateral con una grada que en su momento le silbó y criticó pero que también le dedicó una gran ovación en su despedida el 18 de agosto de hace dos años.

Cancelo, que llegó a plantar cara a los aficionados con aquel desafortunado gesto que tuvo en el que mandó callar a la grada, tendrá hoy la banda derecha del equipo turinés para él, probablemente en un interesante cara a cara con otro portugués como Guedes, al que conoce todos sus secretos por compartir selección.

Cancelo ha sido una de las ventas más importantes que ha hecho el Valencia a lo largo de su historia. Lo más curioso de todo fue que llegó al club de Mestalla casi metido con calzador -apenas había jugado en el primer equipo de Benfica- cuando Peter Lim compró las acciones del Valencia. El paso del tiempo confirmó que el lateral iba a representar una de las inversiones más rentables hechas en la nueva era, tutelada eso sí por su representante (Jorge Mendes). 15 millones de euros pagó en su momento por él Lim y esa misma cantidad tuvo que abonar el Valencia para quedárselo en propiedad un año después.

Lim, en su apasionado estreno futbolístico, se lanzó al mercado con 45 millones de euros y con esa cantidad se hizo con los derechos de tres promesas: Cancelo, Cavaleiro y Bernardo Silva. El primero es titular ahora en la Juve y hoy encarará a Gayà; el segundo está las filas del Wolverhampton del siempre fiel Nuno, y el tercero es una pieza más que interesante en el Manchester City de Guardiola. Ahí sí tuvo buen ojo Jorge Mendes cuando aconsejó el empresario de Singapur que apostara por ellos.

Cuatro años después de que un imberbe Cancelo se presentara en la ciudad deportiva de Paterna para iniciar una carrera meteórica, la Juve lo adquiriría por 40,4 millones de euros, suma que recogerá el Valencia en tres plazos.

A Cancelo se le tiene un especial cariño en la casa blanquinegra. No lo quiso el Inter a principios de este verano por esos más de 35 millones en los que estaba fijada la cláusula y al final acabó en las filas de la Juve en una operación redonda de la que salió reforzado principalmente Mateo Alemany. Cancelo estampó su firma en el club turinés hasta 2023.

«Lo debo todo al Valencia, lo único malo que he tenido fue el gesto malo de mandar a callar a la grada pero lo respeto mucho a este club... Me voy siendo mejor jugador y mejor persona. El Valencia siempre fue mi casa y me quedaría aquí para siempre... A partir de ahora soy un aficionado más y voy a apoyar siempre al Valencia», decía en su momento Joao Cancelo.