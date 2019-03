Miles de recuerdos para un siglo de vida Partido de las Leyendas del Valencia CF. / Manuel Molines Los goles de Kempes, la primera Liga de Benítez, las galopadas del Piojo o la última Copa persisten en la memoria de una grada con ganas de más LOURDES MARTÍ Lunes, 25 marzo 2019, 00:31

Cien años de domingos por la tarde. Y de sábados. De jornadas intersemanales, de desplazamientos masivos. El primer siglo de vida del Valencia son miles de recuerdos para varias generaciones de aficionados. «Los mejores momentos en mi vida en Mestalla me los ha dado Kempes», decía Paco Muñoz. Tiene 70 años. Ayer acudió a Mestalla con su sobrina nieta Marta, con 34, quien se giraba para mostrar su camiseta de Luanvi con el siete a la espalda y C. López. «

El Piojo y Mendieta forman parte de mis primeros recuerdos y no sé si casualidad o no, también los más felices», aseguraba esta aficionada de Sedaví asidua a Mestalla.Julián Blanco tiene 69 años y aunque no sabe con qué momento quedarse después de más de 30 acudiendo al estadio blanquinegro, guarda con especial cariño la llegada de Parejo: «Pensé que era un chico que prometía mucho y creo que el tiempo me ha dado la razón. Espero poderle ver levantar la Copa este año y que con ello se abra otro ciclo importante para el Valencia», comentaba.

Su nieta Lucía tiene once años y no olvidará nunca el partido con el que se llegó a la final de la Copa: «Espero poder ir a Sevilla para poder vivir otro día emocionante o que el equipo llegue lejos en Europa League», admitía. Llevaba la camiseta de la Senyera y una bandera del club atada a la espalda.Con los actos previos del partido de leyendas en marcha, María Sevilla, de 66 años, no tenía ninguna duda de las mejores imágenes para ella: «Hoy (por ayer). Ningún partido ni ningún gol será nunca tan importante como este.

Es el homenaje a todos los jugadores que están y los que no. A los aficionados como mi padre que nos dejaron hace tiempo y también a los que vendrán», explicaba mientras aplaudía la salida al terreno de juego del equipo que defendió el escudo del Valencia por los años 70.Está a punto de cumplir la mayoría de edad y Sonia Gomis sólo ha visto un título, el logrado en el Calderón ante el Getafe. «La imagen del capitán levantando el trofeo» del último título logrado por el Valencia es su mejor recuerdo. Pero ya casi se han disipado en su memoria. Por lo que espera «vivir muchos títulos más y poder celebrarlos».

Juan Carlos Lancharro tiene 38 años y ayer acudía al partido con su hijo Pablo, de seis. Ambos son de Valencia pero tienen muchos amigos de Albacete. Juntos formaron en la ciudad manchega la peña Albacete Che. «Me quedo con la clasificación de este año contra el Getafe, hacía tiempo que no cantaba tan fuerte un gol. Lo pienso y todavía se me pone la piel de gallina, increíble», rememora emocionado mientras mira al césped de Mestalla plagado de leyendas. «Aunque ahora que lo veo, la imagen de Cañizares levantando el trofeo de la primera Liga tampoco lo olvidaré nunca», matiza. «Kily, dame tu camiseta», pedía Ana en una cartulina al mítico futbolista argentino. «Tengo nueve años y no lo vi jugar pero mi tío me ha hecho ver tantos vídeos de él que se ha convertido en mi favorito. Cuando me enteré que venía le dije que me tenía que traer». Julián, el pequeño Pablo, María o Sonia esperan seguir acumulando recuerdos, sobre todo felices, muchos años más.