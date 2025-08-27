El milagro de un exvalencianista en la Champions League: «Estamos viviendo un sueño» El Pafos se clasifica por primera vez para la máxima competición europea

La última ronda previa de la Champions League ha dejado episodios para la historia de esta competición. Uno de ellos, el milagro logrado por el Pafos, el conjunto chipriota entrenado por Juan Carlos Carcedo que ha logrado clasificarse por primera vez para jugar la Copa de Europa. Todo ello con un gol en el minuto 89 que supuso la eliminación del Estrella Roja.

El club de Limassol, que fue fundado en 2014, no había ganado ningún título hasta la llegada de Carcedo en junio de 2023. En su primera temporada consiguieron la Copa y en la 2024-25 la Liga y el pase a los octavos de final de la Conference League.

Y es que puede que a muchos valencianistas les suene su nombre, ya que fue la mano derecha de Unai Emery durante su etapa en el Valencia CF. Carcedo ha sido segundo entrenador del de Hondarribia durante gran parte de su carrera, hasta que en 2020 inició su trayectoria en solitario haciéndose cargo del Ibiza. Tras lograr el ascenso a Segunda y posteriormente ser destituido después de una racha negativa, firmó por el Zaragoza, donde también fue cesado al poco tiempo.

En 2023 llegó a este emergente club acompañado de Sebas Domínguez y Sergio Corona, dos ayudantes que conoció en su época con Emery en el Sevilla. Fue recomendado por Cristiano Giaretta, en aquel momento director deportivo del Watford.

De capital ruso, el Pafos ha ido creciendo poco a poco hasta mirar cara a cara a los grandes del país, como el Omonia o Apoel de Nicosia. En su plantilla, su futbolista más reconocido es el veterano de 38 años David Luiz, quien ha militado en grandes clubes como el Arsenal, Chelsea o PSG.

Ahora, el gol de Jajá en el tiempo de descuento le mete en la fase liga de la Champions League, donde se podría enfrenar a alguno de los equipos españoles. «Me hace especial ilusión porque tener tu propio cuerpo técnico, lograr cosas y con toda la afición arropando, es algo es muy bonito. Nunca habían vivido esto y la gente te lo agradece, estamos viviendo un sueño. Hemos logrado hacer un equipo que es lo más difícil contando con 17 nacionalidades», señaló.

