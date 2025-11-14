Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Miguel Ángel Corona, nuevo director deportiva del Panathinaikos. PaoFC_

Miguel Ángel Corona desembarca en el Panathinaikos

Tras anunciar su salida del Valencia, el club griego confirma el fichaje del director deportivo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

Apenas trece horas después de anunciarse su adiós por parte del Valencia CF, lo que era un secreto a voces se ha confirmado. De forma oficial, Miguel Ángel Corona ya forma parte de la estructura del Panathinaikos FC, donde ejercerá como director deportivo.

Alcanzado previamente el acuerdo para desvincularse del club valencianista y tras alcanzar el visto bueno con los helenos, que semanas atrás se interesaron en poder contar con sus servicios, Corona liderará el proyecto durante los próximos años en el equipo que actualmente entrena Rafa Benítez. Su desembarco en Grecia se producirá en los próximos días y el español comenzará a ejercer inmediatamente. Un cambio de aires que parecían precisar todas las partes.

De esta forma, Corona deja atrás un legado discutible en el club valencianista y del que ahora, a falta de encontrar un hipotético recambio, tendrá en Ron Gourlay a la figura más visible como nexo entre el equipo y la actual directiva.

