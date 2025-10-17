Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Figuración virtual que planeaba ADU con siete torres de viviendas. ADU Mediterráneo

Mestalla, del teatro de los sueños a torres de viviendas, zona comercial y jardines

El proyecto fallido de ADU en 2019 con el Residencial Acequia de Mestalla, tras pactarse un pago de 113 millones, concebía 485 pisos

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Tiene 102 años y todavía eriza la piel a todo aquel que pisa Mestalla. El teatro de los sueños para los valencianistas. No son ... pocos los que han gritado en el desierto que se alce majestuoso para siempre. Peris Frigola proyectó una reforma lógica, Paco Roig la frenó y acometió una renovación fallida y ahora ya está planeado que el viejo estadio pase a mejor vida con la construcción (ahora parece que sí) del coliseo de Cortes Valencianas. El club, ahogado por las necesidades económicas, necesita el maná que ofrecerá la parcela si consigue venderla. Al menos pretende 150 millones. ¿Y en qué se pueden convertir este enclave que ha visto los goles de Kempes, Fernando o Baraja? La operación fallida con ADU Mediterráneo en 2019, con el que se llegó a acordar una venta por 113 millones, desvela que el nuevo propietario podrá construir viviendas, hoteles, zona comercial, aparcamientos y zonas verdes. Un caramelito para las grandes constructoras en una zona privilegiada de Valencia, cerca del centro y próximo al mar, y con una salida hacia Barcelona por la avenida de Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mestalla, del teatro de los sueños a torres de viviendas, zona comercial y jardines

Mestalla, del teatro de los sueños a torres de viviendas, zona comercial y jardines