Mestalla, del teatro de los sueños a torres de viviendas, zona comercial y jardines

Tiene 102 años y todavía eriza la piel a todo aquel que pisa Mestalla. El teatro de los sueños para los valencianistas. No son ... pocos los que han gritado en el desierto que se alce majestuoso para siempre. Peris Frigola proyectó una reforma lógica, Paco Roig la frenó y acometió una renovación fallida y ahora ya está planeado que el viejo estadio pase a mejor vida con la construcción (ahora parece que sí) del coliseo de Cortes Valencianas. El club, ahogado por las necesidades económicas, necesita el maná que ofrecerá la parcela si consigue venderla. Al menos pretende 150 millones. ¿Y en qué se pueden convertir este enclave que ha visto los goles de Kempes, Fernando o Baraja? La operación fallida con ADU Mediterráneo en 2019, con el que se llegó a acordar una venta por 113 millones, desvela que el nuevo propietario podrá construir viviendas, hoteles, zona comercial, aparcamientos y zonas verdes. Un caramelito para las grandes constructoras en una zona privilegiada de Valencia, cerca del centro y próximo al mar, y con una salida hacia Barcelona por la avenida de Cataluña.

Aquella antigua acequia que había que saltar para acceder al campo y que acabó por dar el nombre al recinto está hoy sepultada por la mejor pastilla de suelo residencial de la ciudad, el diamante urbanístico más grande que actualmente se puede encontrar prácticamente en toda la franja mediterránea española. Son 97.225 metros cuadrados como total de la superficie, de los cuales 55.769 serían destinados a uso residencial y otros 41.456 a terciario, según el esbozo que hace seis años realizó ADU, después de cerrar un acuerdo con el Valencia de Lim.

Ampliar Uno de los rincones que tenía la edificación en el actual Mestalla. ADU Mediterráneo

En aquel momento el precio del metro cuadrado de la promotora para las 485 viviendas que quería construir estaba situado en torno a los 4.000 euros. El euribor en 2019 estaba en negativo y sin embargo hoy se coloca en el 3,71%. ¿Qué se proyectaba? El diseño alumbraba siete torres, de las cuales cinco de ellas correspondían a la cooperativa que se formó para la ocasión mientras otras dos serían de propiedad del Ayuntamiento. Veintidós alturas para cada una de esas torres de pisos, con un jardín a dos niveles con 25.000 metros cuadrados.

Para completar lo que iba a ser la gran actuación urbanística de la ciudad de las últimas décadas, las administraciones públicas valencianas dieron el visto bueno también a la construcción de dos aparcamientos: uno privado, de 970 plazas, y otro público con 1.939. Además, en el equipamiento del residencial estaban contempladas tres piscinas, un gimnasio, una sala de eventos y un recorrido exterior para los amantes del 'running'. Hasta se había trazado la posibilidad de un centro de salud y un colegio. Todo eso se esfumó pero ahora vuelve a estar disponible para aquella empresa que se lance a ocupar lo que siempre será el teatro de los sueños.