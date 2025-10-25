Mestalla rinde un sentido homenaje a las víctimas de la dana

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 21:47 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

La música es uno de los mejores instrumentos de la memoria. Tres horas antes de comenzar el partido entre el Valencia y el Villarreal, los más madrugadores escucharon desde las afueras de Mestalla el ensayo del sexteto de cuerda, con músicos de pueblos afectados por la dana, de la interpretación de los acordes finales del himno de la Comunitat con el que iban a homenajear a las 229 víctimas, y las decenas de miles de afectados, por la tragedia del 29 de octubre de 2024. En algunas miradas, se reconoció la emoción. La misma que brotó cuando volvieron a sonar esas notas, con más fuerza y rabia, en el momento en el que los dos equipos saltaron al césped. La mayoría de los asientos en Mestalla son pases que se renuevan. Vecinos de muchos años. La sensación de todos ellos, con el compañero de bufanda al lado como hace casi un año, fue la que se vivió con la interpretación de Voces de Valencia, de Rei Ortolá, el 23 de noviembre de 2024, cuando el fútbol volvió al centenario coliseo tras comenzar a coser la herida del alma. En esta ocasión no había en las gradas un inmenso tifo con la Senyera, ni una pancarta enorme con el lema Amunt Valencians. No hacía falta, para eso está la memoria. Y la música.

Al emotivo minuto de silencio que cerró el homenaje a las víctimas de la dana, muchos afectados siguen yendo cada partido a su butaca de toda la vida demostrando que la militancia también supera barrancadas, sólo le sobraron los idiotas (el castellano es un lenguaje tan rico que nos permite esta licencia en estas líneas) que aprovechan los segundos previos en estos momentos para gritar alguna memez. Da igual la camiseta que porte, o la bufanda que tenga al cuello. El que lo hace es un idiota. Es más, LaLiga que es tan dada a monitorizar todo lo que pasa en las gradas, haría bien en buscar a esos memos. Porque, estaremos de acuerdo, igual que se sanciona de forma justa a un aficionado que insulta de forma grave a un futbolista... también habría que hacerlo a quien insulta el recuerdo de 229 víctimas y la memoria de decenas de miles de afectados. Alguno de ellos, por pura estadística, puede estar sentado muy cerca del memo (mema) en cuestión.

Un emotivo vídeo, voluntarios gracias por todo, puso las imágenes a la emoción mientras que los 22 niños y niñas que acompañaron a los futbolistas que saltaron al césped, el nombre y apellido a varios de los pueblos afectados; Algemesí, Sedaví, Aldaia y Catarroja. Por su parte, el Batallón de Intervención de Emergencias III, que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias, con sede en el Acuartelamiento 'Jaume I' de Bétera representó a las fuerzas de seguridad que, cuando fueron desplegadas, fundieron sus hombros con los cepillos, palas o escobas de la legión que tomó las calles. No les olvidemos.