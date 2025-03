Mestalla enamora a la medallista mundial Fátima Diame: «A partir de ahora seré más futbolera»

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 30 de marzo 2025, 18:38 Comenta Compartir

Fátima Diame no había ido nunca al fútbol... hasta este domingo, cuando el Valencia la ha invitado al palco de Mestalla para homenajearla en el entorno del partido contra el Mallorca. La deportista acaba de ganar la medalla de bronce en el concurso de salto de longitud del Mundial celebrado en la ciudad china de Nanjing, con un salto de 6.72 metros, con el que estuvo a punto de ser plata.

La deportista formada por Rafa Blanquer y actualmente entrenada por Iván Pedroso ha comparecido sobre el terreno de juego con una sonrisa de oreja a oreja y su medalla de bronce, la segunda mundial en un año, colgada al cuello. «La sensación al salir al césped ha sido increible, así que ahora voy a ser más futbolera», ha comentado Fátima Diame durante una pequeña entrevista en DAZN.

En ella ha explicado cómo ha tenido que convivir con la lesión en el pie izquierdo que la ha obligado a saltar durante toda la temporada de pista cubierta con la pierna izqueirda. Además, ha agradecido el respaldo que siente de su ciudad. Valencia, donde en la actualidad no reside porque se entrena en el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara. «Para mí es un placer, he sentido el apoyo de mi ciudad, estoy emocionada por el homenaje que me han hecho aquí», ha asegurado.