Fútbol | Valencia CF Medrán, al Rayo Medrán, entre Zaza y Carlos Soler en un entrenamiento. / Jesús Signes R.D. Valencia Sábado, 11 agosto 2018, 20:32

El centrocampista del Valencia CF Álvaro Medrán jugará esta temporada cedido en el Rayo Vallecano. El futbolista cordobés no entraba en los planes de Marcelino García Toral y ha buscado una salida para tener minutos esta temporada. La campaña anterior fue futbolista del Alavés, aunque no tuvo demasiada suerte en esa aventura. Medrán no será presentado esta tarde con el equipo e iniciará una nueva etapa en Vallecas.