Mateo Alemany: «Me consta que hay equipos interesados en Rodrigo»
JUAN CARLOS VALLDECABRES
Valencia
Miércoles, 29 mayo 2019, 13:48

Mateo Alemany ha comparecido este mediodía durante casi una hora para analizar la situación actual y de futuro del Valencia CF. El director general sabía que se le iba a preguntar por Rodrigo, el hombre de moda y que centra el arranque del mercado de verano. Alemany ha admitido que el jugador no le ha solicitado marcharse pero en cambio sí ha reconocido que es objeto de interés de otros clubes. «Rodrigo es un jugador importantisimo en la plantilla del Valencia y por lo tanto no hago yo esa interpretación sobre su nota de agradecimiento a la afición. Me parece magnífica. No interpreto que tenga nada que ver con su despedida. Todo el mundo sabe que tenemos necesidades pero Rodrigo es muy importante».

Esas necesidades de las que habla Alemany se refiere a las ventas de jugadores a las que está obligado el Valencia antes del 30 de junio. A principio de temporada se contemplaban 60 millones de euros, luego la cifra se rebajó hasta los 42 y teniendo en cuenta los ingresos que ha generado el equipo llegando hasta semifinales de la Europa League y la final de Copa, la cifra gira en torno a los 30 millones. Rodrigo, por supuesto, tiene un valor superior. «Es un jugador fundamental. Seguro que hay equipos interesados, me consta. Tiene calidad. Estamos tranquilos, el jugador también está tranquilo. Está muy feliz en el Valencia. Demuestra el cariño que le tiene al club y a esta camiseta. Veremos qué sucede. Es un jugador trascendente para nosotros. Está muy contento en el Valencia», ha comentado el ejecutivo.

No ha querido ser contudente en el sentido de garantizar que Rodrigo estará el año que viene en la plantilla blanquinegra. Su cláusula es de 120 millones de euros. «Estamos en una buena posición. Esa cantidad -la que hay que vender- es fundamental para no entrar en pérdidas. El presupuesto del año que viene volverá a ser bueno y por lo tanto estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Tomaremos decisiones».

En otros temas deportivos, Alemany ha hecho un repaso de las diferentes situaciones que se viven en la plantilla. Con Maksimovic se está negociando con el jugador y con el Getafe; sobre Roncaglia y Cheryshev se tratará el futuro en los próximos días; de las renovaciones de Garay y Santi Mina simplemente ha confesado que se «chequeará en los próximos días» dando a entender que la intención del club es que sigan más años; del levantinista Jason esta vez sí que ha reconocido que es un jugador «interesante»; de Murillo que se le está buscando una salida, y de Vezo que hay buena predisposición para que siga en el Levante. Por su parte, a Denis Suárez lo ha incluido en una larga lista de futbolistas que maneja el Valencia de cara a su planificación.

De otros tres futbolistas del Valencia también ha hablado. Así, por ejemplo, Sobrino tiene muchas posibilidades de abandonar la disciplina blanquinegra; mientras que no está claro qué va a pasar con Kang In ni con Lato, porque la intención del Valencia es que acumulen minutos para que continúen su progresión.