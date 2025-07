Marta Carro: «Uno de los pecados del Valencia para el descenso fue que se llegó a estancar»

Juan Carlos Valldecabres Valencia Sábado, 26 de julio 2025, 16:55 Comenta Compartir

Marta Carro (Cádiz, 6-1-1991) ultima estos días su próximo destino tras decidir el Valencia CF no continuar su vinculación después de ocho temporadas. Como blanquinegra disputó 199 partidos, la segunda jugadora con más encuentros en las botas tras Ivana Andrés.

- ¿Ya ha hecho balance de esos ocho años como valencianista?

- Vengo de un viaje ahora y todavía no he caído en la realidad, por así decirlo. Ver mi vida ahora mismo sin el Valencia... Tengo un buen recuerdo de estos ocho años que he pasado ahí. Ha sido un balance muy positivo.

- ¿Cómo se digiere eso que le digan 'hasta aquí'?

- Es una relación que va más allá de lo profesional. Se puede llegar a comparar como si fuera una relación con una pareja. Sí que es verdad que justo el otro día, cuando el equipo volvía a empezar la pretemporada y veía fotos en redes sociales, empecé a darme cuenta de que mi vida ya está fuera del Valencia.

- ¿Por qué no está usted en el Valencia ahora?

- Habría que preguntárselo al club. La respeto desde lo más profundo.

- ¿Duele que haya sido después de un descenso?

- Por supuesto. Es la la mayor espina que me llevo. Fue una temporada muy complicada en todos los aspectos aunque intentamos reaccionar, pero no llegamos a tiempo. Es la mayor herida que me llevo.

- Después de este tiempo, ¿ha analizado las causas con más detenimiento?

- Empezamos la temporada de una forma muy mala. En la primera vuelta nos merecíamos mejores resultados de los que conseguimos. Era remar contracorriente y contra el tiempo también, porque las jornadas iban pasando y no llegábamos. No bastó con esa reacción final que tuvimos. Somos conscientes de que no estuvimos a la altura.

- ¿Ustedes solas fallaron?

- Ninguna de las partes, todo el mundo que envuelve al equipo. Seguro que han hecho borrón y cuenta nueva y que en verano han hecho un trabajo fantástico para llegar al final que todas deseamos.

- ¿Faltó quizás plantilla?

- Cuando hay un descenso es un fracaso de todos.

- ¿Cree que lo va a tener fácil el Valencia para volver a la élite?

- No es nada fácil, es una categoría súper competitiva. Tenemos el ejemplo este año de lo que le pasó al Alavés. Se juega en campos muy difíciles. Evidentemente el Valencia en casa tiene que hacerse fuerte y fuera conseguir todos los puntos posibles. Mantengo relación con las jugadoras que están dentro de la plantilla y saben perfectamente que los equipos que descienden son los favoritos para ascender. Con esa condición están ya trabajando, deben luchar y darlo todo.

- Quizás con lo que costó que las mujeres fueran importantes en el Valencia, con el descenso se ha ido parte al garete.

- Cuando sucede algo así, es evidente que no conviene al club. Ni a la ciudad tampoco, porque se pierde un derbi valenciano en Primera División. El Valencia tiene que seguir ahí, tiene que estar arriba. Es un club enorme en España y en Europa. Debe seguir apostando por el femenino para que las jugadoras vean también que es un sitio para seguir creciendo.

- La aportación de Layhoon fue fundamental para potencial el femenino al fútbol femenino.

- Uno de los pecados del Valencia para el descenso es que en un momento se llegó a estancar. El fútbol ha progresado muchísimo, la Liga es cada vez más competitiva y si no te das cuenta de eso, te puede pasar factura. Yo creo que dentro se ha hecho autocrítica. Han hecho muchos fichajes y se ha cambiado el cuerpo técnico.

- ¿Es favorita España?

- Al haber estado de viaje y con diferentes franjas horarias no he podido ver muchos partidos. Pero sí que es verdad que el nivel futbolístico de España desde hace ya unos cuantos años es muy alto. España siempre es favorita para todo aquello que disputa. Pero no va a ser nada fácil, Inglaterra estaba fuera de la final del minuto 95 y consiguió remontarlo.

Temas

Valencia Club de Fútbol