El declive del fútbol femenino valenciano

Diez jugadoras del Barcelona, cuatro del Real Madrid, dos del Athletic, dos del City y una del Sevilla, Arsenal, Monterrey, Gotham y Benfica... Esa es la composición de la selección española femenina que este domingo puede alzarse con el título europeo. ¿Y del Levante? ¿Y del Valencia? Ninguna.

El porqué de esta situación va más allá de lo que algunos atrevidos podrían considerar un simple capricho de la actual seleccionadora, con pasado levantinista dicho sea de paso. Que Montse Tomé no hubiera incluido en su lista de preferidas para esta cita continental a ninguna de las chicas de los dos equipos valencianos es una prueba más que evidente de la crisis que se vive, algo similar a lo que actualmente pasa también con el masculino. En el caso de los chicos, De la Fuente se olvidó de Gayà en la última Liga de las Naciones, influenciado por esa mala temporada del Valencia que casi lo empuja a Segunda; y Tomé ignoró por su parte a las futbolistas de Levante y Valencia, sencillamente porque las azulgrana se salvaron casi sobre la campana del batacazo mientras que las blanquinegras bajaron como colistas y la próxima temporada deberán purgar sus pecados en Primera RFEF, la categoría de plata con todo lo que ello conlleva.

¿Cómo puede ser que un equipo como el Levante UD que ganó cuatro títulos de Liga, seis de la Copa de la Reina y dos Supercopas, y que además fue el primer equipo español en jugar la Champions vegete ahora por la máxima categoría? ¿Y cómo puede ser que el Valencia CF Femenino, ese que tanto impulso quiso dar Layhoon y al que tanto recurrieron las autoridades políticas del Botánico -para sus propios intereses- esté ahora en la segunda categoría del fútbol español? Por dos sencillas razones: porque los mandatarios de uno y otro club decidieron meter la tijera en las partidas destinadas a las mujeres cuando les amenazaban los números rojos y porque los respectivos responsables deportivos han sido engullidos por su propia impericia. Parece que se hayan puesto de acuerdo Levante y Valencia para coger la dirección equivocada, justo cuando el fútbol femenino vuelve a pegar un arreón como el que sucedió en el último Mundial, con el tirón hacia las niñas que eso supone.

En aquella cita, la del 'pico' de Rubiales, sí hubo representación de los equipos valencianos. Enith Salón participó como valencianista; mientras que Alba Redondo lo hizo como granota. Hoy, la primera -natural de Moncada- defiende los colores del Servette FC (la directora deportiva es Marta Peiró y se ha llevó también de entrenador a Cristian Toro) mientras que Redondo -como también otra exgranota como María Méndez- es jugadora del Real Madrid, un club que tardó en sumarse a la carrera por el fútbol femenino, ya cuando el Barça era dueño y señor de la situación.

Hasta que este Barça de Aitana y Alexia Putellas rompiera todos los moldes que uno puede llegar a imaginar, el equipo que llegó a ejerce un dominio casi absoluto en lo que a mujeres se refiere fue el Levante. El empuje de Dolores Escamilla y la valentía de Pedro Villarroel hicieron que a partir de 1998 el equipo entrenado por Antonio Descalzo fuera el mejor club de España. El Valencia no le abrió la puerta y cuando quiso darse cuenta ya fue siempre a rebufo. Tanto que la temporada pasada se convirtió en un verdadero suplicio. El precipitado adiós de Layhoon del Valencia no le impidió a la expresidenta que se llevara esta mancha en su curriculum. Ya veremos si con Kiat Lim en el cargo consigue reflotar este equipo, ya que el ascenso solo está garantizado para el campeón, mientras que los otros cuatro clasificados deben jugar un play-off. Fácil no lo van a tener pese a que parten como una de las favoritas.

Desde luego, la plantilla blanquinegra ha sufrido una amplia renovación. Mikel Crespo ha sido el elegido para el banquillo y en las semanas previas al inicio de la pretemporada hubo un carrusel de novedades. Renovaron Sara Tamarit y Yasmin Mrabet -que este sábado jugaba la final de la Copa de África con la Marruecos de Jorge Vilda contra Nigeria-, y se ha fichado a Andrea Recio del Nantes; Marina Llácer del Getafe; Lena Pérez que pasó por la cantera del Levante; Gema Climent del Elche; Tere Morató del Alavés; Celia Fernández; a la delantera italiana Claudia Ferrato; a la portera china pero con nacionalidad española Jana Xin; a la nigeriana Amanda Mbadi; a Leyre Monente; a la costamarfileña Rebecca Elloh y a Nazareth Martín que viene cedida del Sevilla. Doce caras nuevas más la del entrenador.

El ascenso del Levante a Primera repercutirá levemente en la partida destinada a las mujeres, cuya sección antes venía a costar en todo su organigrama unos dos millones de euros aproximadamente. Es en la cantera donde el Levante tiene un potencial a tener en cuenta, con niñas de un nivel interesante como las guardametas Rocío Pardo y Anna Álvarez, Claudia Tendillo -familia de Miguel Tendillo-, Cristina García y Paula Fernández. La paciencia y el cuidado de las jóvenes promesas puede ser una de las claves para que el Levante vuelva al menos a ser un club importante, aunque el dinero que manejan Barça y Real Madrid les haga hoy por hoy intocables.

Hay que tener en cuenta que los dos clubes grandes pagan sumas muy importantes a alguna de sus estrellas. Según el último convenio, la evolución salarial a nivel general se ha hecho notar: en la temporada 2023-24 había establecido un salario mínimo de 21.000 euros; para la 2024-25, 22.500 euros; y para la presente 2025-26 será de 23.500 euros. La jugadora mejor pagada del Levante hace un par de años, por ejemplo, rondaba los 70.000 euros al año aproximadamente, cifra que se duplica con creces en lo que a barcelonistas y madridistas se refiere.