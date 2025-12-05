Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español
Mario Alberto Kempes. LP
El Matador

Me está empezando a gustar este Valencia

La leyenda argentina analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS

Mario Alberto Kempes

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

Bueno, realmente me estoy asombrando cada vez más. Porque este Valencia ha intentado o está intentando de alguna manera ver si es posible salir de ... ese bache deportivo y de resultados también. Aunque a veces se puede jugar mal y ganar, y hay otras veces que a través juegas bien y no ganas. Pero bueno, yo creo que está recuperándose poco a poco. No vamos a empezar ya con esa teoría típica de 'bueno, ya estamos mejor'. No, no estamos mejor ni mucho menos. ¿Ya mejoró un poco la cosa? No lo vamos a discutir. Pero que todavía falta mucho, eso sí que también es verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  7. 7 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  8. 8 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  9. 9

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Me está empezando a gustar este Valencia

Me está empezando a gustar este Valencia