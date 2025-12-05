Me está empezando a gustar este Valencia
La leyenda argentina analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS
Mario Alberto Kempes
Valencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:33
Bueno, realmente me estoy asombrando cada vez más. Porque este Valencia ha intentado o está intentando de alguna manera ver si es posible salir de ... ese bache deportivo y de resultados también. Aunque a veces se puede jugar mal y ganar, y hay otras veces que a través juegas bien y no ganas. Pero bueno, yo creo que está recuperándose poco a poco. No vamos a empezar ya con esa teoría típica de 'bueno, ya estamos mejor'. No, no estamos mejor ni mucho menos. ¿Ya mejoró un poco la cosa? No lo vamos a discutir. Pero que todavía falta mucho, eso sí que también es verdad.
Yo creo que se ha hecho un muy buen partido contra el Rayo Vallecano, un muy, muy, muy buen segundo tiempo, donde las posibilidades han existido para ganar el partido, pero hay cosas en el fútbol que si vos, si vos no metes esas cosas redondas dentro del arco contrario, no se suman puntos, no se ganan partidos y después cualquier fallo que uno puede cometer en defensa, te embocan y ahí se termina todo lo bueno, lo menos bueno, lo regular o lo malo que has hecho durante todo el partido.
Que se va por el buen camino, sí, que se han corregido cosas, también es verdad, pero hay que tener en cuenta que este Valencia hasta el momento anda un poco con jet lag, anda un poco así como queriendo recuperarse de algo que es recuperable. Es recuperable, porque lo único que hay que mantener es la cabeza fría, el corazón calentito, jugar entre esos espacios que se pueden crear dentro de un partido, ser generoso con el compañero y bueno, y todo lo demás para crecerlo, embocar, embocar y no equivocarse en la defensa.
Pero bueno, lo vuelvo a repetir, me está empezando a gustar, me está empezando a entusiasmar, pero todavía no se llega a ese 'me gusta' que te pueden dar, un 'like', cuando algo gusta. Sino que vamos por el buen camino donde la afición que es la que apoya, la que está siempre ahí, es la que te sigue a todos lados, no baje la cabeza, si ellos no bajan la cabeza, ustedes menos lo tienen que hacer. Así que venga, espero que no falte mucho para que nos den una gran alegría.
