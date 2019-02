Marcelino no responde a Ángel Torres pero recuerda que rechazó una oferta para entrenar al Getafe Marcelino, en una rueda de prensa junto a Kondogbia, que no será titular en el Betis-Valencia de Copa. / EFE El entrenador ha estado en cuatro semifinales y en ninguna final y desea un título para «refrendar el centenario» C. V. Valencia Miércoles, 6 febrero 2019, 18:07

Cuatro semifinales lleva Marcelino en su carrera como entrenador: tres de Copa y una de Europa League. Siempre se ha quedado a las puertas y mañana tiene la oportunidad de empezar a abrir esa puerta que se le resiste. Antes del entrenamiento de esta tarde, el técnico del Valencia ha hablado sobre la importancia que tiene el encuentro de mañana contra el Betis en Sevilla. «Espero un partido complicado, el Betis es un buen equipo, juega muy bien al fútbol y domina bien la posesión. No sé si saldrá muy atrevido o no, lo veremos durante el partido, pero estoy convencido de que saldrá a ganar, igual que nosotros. Dos equipos muy igualados en capacidad, estamos cerca en la Liga, jugamos en la Europa League, es un rival complicado. Jugamos al igual que ellos con muchísima ilusión la semifinal. Esperamos traer para el partido de vuelta un buen resultado, mejor que el 1-0 del Getafe».

Particularmente, el técnico asturiano tiene ante sí un reto especial. «No sé si me lo merezco o no pero ganas tengo bastantes. Cierto es que estuvimos cuatro veces, 3 en la Copa y una en la Europa League. Es otra oportunidad que se presenta. Sería un bonito sueño. Trabajaremos todos muy fuertes para conseguirlo». No ha dudado a la hora de mezclar su aspiración personal con la ilusión de los aficionados del Valencia, justo en el año del centenario. «A nosotros también nos gustaría refrendar el centenario con una final, un título».

Después de las afirmaciones de Ángel Torres, presidente del Getafe, en las que señalaba en concreto al hijo de Marcelino con los hechos que ocurrieron tras el encuentro disputado en Mestalla, el entrenador valencianista no ha respondido directamente pero sí ha deslizado entre líneas un mensaje ácido. «Conozco a Ángel Torres desde hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él y le dije que no. Nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que compartir con los futbolistas, con mi cuerpo técnico, con los jugadores, con la afición, que es jugar una eliminatoria. Nada me va a distraer ni nadie».

Guedes no estará en la convocatoria. Jugará Jaume y Kondogbia, por las impresiones que ha dado Marcelino, no partirá en el once inicial.