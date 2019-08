Mangala: «Rodrigo se ha despedido, pero para irse a su casa» Mangala y Anil Murthy. / LP El Valencia ha presentado a sus dos nuevos fichajes, Mangala y Jaume Costa, en un acto en el que ambos han evitado hablar del posible traspaso de su compañero Rodrigo JAVIER GASCÓN Valencia Miércoles, 14 agosto 2019, 14:21

En plena odisea y con la venta de Rodrigo todavía por cerrarse, el Valencia ha presentado en la Ciudad deportiva de Paterna a sus dos nuevas incorporaciones. El francés Managala y el valenciano Jaume Costa vuelven a la que fue su casa con una gran ilusión. «Estoy muy contento de estar aquí. Al final han sido 10 años en los que he labrado una carrera pero nunca se olvida de donde salí. Para mí es un orgullo poder formar parte del club donde me crié», ha asegurado Jaume Costa durante el acto de presentación.

Por su parte, Eliaquim Mangala ha reconocido que la oportunidad de volver a Mestalla era la mejor opción y se ha mostrado muy contento por su retorno: «Tenía la oportunidad de volver aquí, me siento querido y yo quería volver a Mestalla y para el club y para mí es la mejor cosa posible». Además, el central galo ha confirmado los resultados positivos de la revisión médica, ya que se siente a un gran nivel físicamente, a pesar de la grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego el pasado curso: «Físicamente me siento mucho mejor, como si tuiviera 18 años, a tope».

Ambos han sido cuestionados por el posible traspaso de su compañero Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid. Sin embargo, Jaume Costa ha sabido salir del paso con un: «No te puedo responder y es algo que no me incumbe», mientras que Mangala ha bromeado con la despedida del hispano-brasileño: «Lo he visto por la mañana. Rodrigo se ha despedido, pero para irse a su casa».

Tanto el central como el lateral ya se han entrenado a las órdenes de Marcelino y están disponibles para disputar el primer partido de liga frente a la Real Sociedad. «Mi idea es competir y darlo todo por el equipo en el que estoy. Mi presente es darlo todo y que el míster cuando crea oportuno me de la oportunidad», ha afirmado el canterano valencianista ante la posible titularidad del próximo sábado