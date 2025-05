Mamardashvili anuncia que se marcha del Valencia

El Valencia y el Liverpool acordaron en los últimos días del cierre de mercado del verano de 2024 el traspaso de Giorgi Mamardashvili por 30 ... millones y 5 en variables. En el mismo acuerdo, por expreso deseo del georgiano, se firmó la cesión para la que esta temporada siguiera defendiendo la camiseta valencianista. Sabedor de que, como todo jugador cedido con alto rendimiento, estaba en el ambiente la opción de luchar por una segunda temporada de cesión, el portero ha sido honesto y ha querido frenar cualquier especulación teniendo en cuenta, además, que va a ser uno de los focos del último partido en Mestalla del curso. «Siempre es un placer defender la portería de este club. Mañana jugaré mi último partido en casa con esta camiseta. Los espero a todos en Mestalla. Amunt Sempre!», ha anunciado Mamardashvili a través de su cuenta de Instagram.

La realidad es que el georgiano ha tenido una temporada extra en el Valencia y ha sido, una vez más, clave con sus paradas tanto en la obtención del objetivo de la permanencia como en la situación del equipo de Corberán con opciones aún matemáticas para la clasificación para la Conference League. Buena parte de los 45 puntos que tienen en la actualidad los de Mestalla llevan su firma. El anuncio, además, asegura una despedida como se merece. La pasada temporada, sin saber nada su futuro, su imagen icónica apoyando su espalda contra uno de los palos de la portería de Mestalla, en el último partido en casa, simbolizó una despedida que entonces no se podía anunciar y que se quedó en nada. En verano, tan claro tenían en los despachos que la venta del portero era una prioridad para Peter Lim que se adelantaron fichando a Dimitrievski para tener un sustituto de garantías. Ahora, será el turno del portero de Macedonia del Norte.

Mamardashvili llegó en el verano de 2021, cedido por el Dinamo Tbilisi y en principio para reforzar al Mestalla con una opción de compra de 800.000 euros que quedó como un chollo desde el momento que José Bordalás, es cierto que forzado por las lesiones, comprobó su potencial desde el primer entrenamiento que realizó con el primer equipo. Desde entonces, el georgiano ha sido indiscutible en el once. Hombre de pocas palabras en público, nunca le han gustado los focos y las entrevistas, realizó su último servicio público a un escudo que siempre ha defendido con honor denunciando la decisión de Gil Manzano de no rectificar, tras consultar en el VAR, el penalti que señaló en el partido contra el Alavés: «No entiendo por qué es penalti y no lo voy a entender nunca. Los jugadores del Alavés me decían que no era penalti». El pasado marzo, durante una concentración con la selección georgiana, ya dejó claro en unas declaraciones Geo Team, que su intención era luchar por ser titular en la Premier en la temporada 25-26: «Voy al Liverpool a luchar por el puesto de número uno. Iré a entrenar lo mejor posible y no sé qué decidirán después. Yo no decido quién juega y quién no...». Ahora, el valencianismo le dará la despedida que merece un jugador que, sin ir más lejos, fue clave para que el Valencia no bajara a Segunda en 2023. Conviene no olvidar las cosas.