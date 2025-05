Corberán: «No he visto el documental de Vinícius, pero conozco lo respetuosa que es la afición del Valencia»

Quedan seis puntos en juego. El Valencia está a una victoria de poder entrar en Europa, pero tiene el golaverage perdido contra todos sus principales ... rivales, por lo que tendría que sumar al menos cuatro puntos y que sus competidores cayesen en los dos encuentros que quedan. Por delante tiene dos finales, la primera de ellas ante el Athletic Club de Bilbao en casa. Mestalla deberá ser una caldera. Así valoraba Carlos Corberán las claves del partido ante los de Ernesto Valverde, que son el equipo menos goleador de las cinco grandes ligas:

«Eso ya dice muchísimo del partido que vamos a tener, porque eso dice el nivel del Athletic de Bilbao y de la exigencia del partido de mañana. Una vez se cumplen los objetivos no quiere decir que se ha terminado la temporada. Nosotros queremos mañana competir y despedirnos de la mejor forma posible de la afición, y la afición rival hará lo mismo», afirmaba el técnico blanquinegre.

Bajas para el partido de mañana: «En cuanto al partido de mañana, el único que es duda es Foulquier, que no ha podido completar el entrenamiento y tiene la consecuencia del proceso vírico que sufrió. Es el único jugador que está en duda», explicaba el valencianista.

Sobre el comentario de Hugo Duro a Javi Guerra: «Me gusta la relación que tengan esos jugadores. Javi Guerra es jugador con contrato con el Valencia. No tengo ningún comentario si tiene contrato con el Valencia», explicaba el técnico blanquinegre.

Posible plaza europea: «El equipo está con muchísimas ganas de jugar mañana y es el último partido que se va a disputar en Mestalla. El de mañana es un partido con connotación especial y nos despedimos de una afición que ha sufrido mucho esta temporada, tenemos que compensarles dando el máximo. Ellos han sido muy importantes para nosotros», comentaba el de Cheste.

Tener perfiles en plantilla como Javi Guerra: «Continuamente tengo conversaciones con el director deportivo y eso está en el ámbito privado», decía el técnico valencianista.

Último partido de Mamardashvili y Jaume: «Es verdad que es un partido con esa connotación especial, con jugadores que han estado cedidos. Con respecto a Jaume, me gustaría tener una mención especial, y es que ha estado diez temporadas. Es un jugador especial por su carácter y liderazgo, y mañana vivirá su último partido en Mestalla y será reconocido. Los jugadores cedidos darán lo máximo, al menos esta temporada. Seguro que también tiene una connotación especial para ellos», comentaba Corberán.

Polémica Vinícius y su documental: «Con toda mi honestidad, no he visto el documental, pero soy consciente de lo que pasó. Conozco la afición del Valencia y sé cómo es, y sé lo respetuosa que es. No necesito ver algo, porque tiene un respeto grande, porque es una de las mejores aficiones de España. Hacen que cualquier partido en Mestalla sea especial para cualquier rival. He vivido partidos así siendo jugador y he sentido la presión y la grandeza de la afición del Valencia», decía Corberán.

Clip de TikTok manipulado: «No he visto el documental y no tengo TikTok. Sé que esta situación está en manos del club. Entonces, son cosas que están en manos del club, no mías. Sé lo respetuosa que es nuestra afición», explicaba el técnico blanquinegre.

Despedida y motivación a nivel deportivo: «Nuestro objetivo no es hacer números, sino rendimiento y partido. Es el compromiso de representar al Valencia y no hay mayor motivación que esa, porque ahí tenemos todos para seguir evolucionando y preparando el partido», sentenciaba el entrenador del Valencia.

Dejar la puerta entreabierta a los cedidos: «No, he hablado que hay dos tesituras: la de los jugadores que acaban contrato y los cedidos. No puedo decirte qué puede pasar. Para estos jugadores, pues, se acaba la temporada en Mestalla, y algunos de ellos no tienen alguna vinculación contractual. Cualquier jugador que quiera tener eso, se habla en privado», explicaba Corberán.