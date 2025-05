Hugo Duro sobre el futuro de Javi Guerra: «Le pegaré un buen collejón si no está con nosotros»

De las pocas aspiraciones que le quedan al Valencia de entrar en Europa al futuro, entre otros, de Javi Guerra, pasando por el dichoso documental ... sobre Vinicius y sin olvidar todavía la indigestión que provocó Gil Manzano con sus decisiones en Mendizorroza. A Hugo Duro pocas cosas le cohiben. Entra al trapo como si un remate dentro del área se tratara. El madrileño se ha convertido en un valor seguro para el Valencia. Tanto es así que esta tarde de viernes ha protagonizado un acto montado por el patrocinador del club (TM Grupo) en El Puig junto a Javi Guerra al que han asistido un par de cientos de aficionados buscando la firma de los dos futbolistas.

El Valencia ha guardado con celo a Javi Guerra en la comparecencia previa a los medios de comunicación, sabedor el club de que el centrocampista de Gilet va a ser protagonista un verano más del mercadeo futbolístico. Aún así, a Hugo Duro se le ha preguntado precisamente por la situación de Javi Guerra y el delantero no ha rehuido la cuestión. «Bueno, esto es fútbol, obviamente queremos a los mejores siempre en el equipo y yo, bueno, me encargaré de que si no esté con nosotros, le pegaré un buen collejón. Todavía tiene que dar muchas alegrías al valencianismo y bueno, como te digo, cuantos mejores jugadores y sobre todo gente que sepa lo que es el Valencia esté aquí, pues mucho mejor para nosotros».

Precisamente, el valencianismo tiene bastante claro que Meriton pondrá en marcha la campaña de venta de jóvenes jugadores, y ahí entra además de Javi Guerra Mosquera. La afición aspira a que el Valencia, pese a ese casi inevitable capítulo de ventas, recupere algún día sus galones, cuestión que también siente el vestuario aunque ya saben los jugadores que es un jardín que no conviene mucho pisar. «De momento hemos hecho algo muy importante que era salvar este año que tan difícil se nos había puesto. Ahora es momento de acabar bien el año que no ha acabado. Tenemos cosas en juego y una vez que llegue el verano, cuando la gente desconecte de este año tan difícil también a nivel mental, pues obviamente ya nos pondremos objetivos, pero como te digo, este año no ha acabado y todavía nos queda por dar mucha guerra».

Por supuesto, al valencianismo le ha agitado no sólo lo de Gil Manzano sino lo de Vinicius y el documental en el que retuerce lo que ocurrió en Mestalla en el famoso partido. «No lo he visto, cualquiera que haya ido a Mestalla se ve que dice 'tonto' y no sé por qué queremos subtitularlo con algo que no se dijo. Tres imbéciles, creo que fueron tres, no me acuerdo ya fueron castigados de la manera que merecen. Pero no por eso merece el resto, que se les tache de una afición racista, sobre todo cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran».