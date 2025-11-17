La mala situación del equipo provoca pérdidas en los ingresos por televisión del Valencia El club desvela en un avance de las cuentas del ejercicio 2024-25 que ha obtenido en un resultado positivo antes de impuestos de 2,2 millones de euros

El Valencia, como entidad, se aproxima al final del ejercicio 2024-25, lo que supone la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tras la turbulenta edición del año pasado, se celebrará el próximo 17 de diciembre, donde se presentarán las cuentas anuales del club, de las cuales se ha publicado un avance este lunes, en la que se comunica que el Valencia ha obtenido en el ejercicio un resultado positivo antes de impuestos de 2,2 millones de euros consolidando la senda de beneficios que se obtuvieron en el ejercicio anterior.

«Las cuentas presentan un resultado de explotación positivo de 23,8 millones de euros. Esta cifra incrementa en 7,8 millones de euros la del ejercicio anterior: 16 millones de euros. Ha habido una pequeña disminución en los ingresos de la cifra de negocio (103,7 millones de euros frente a los 106,9 millones de euros del ejercicio anterior) debido principalmente a la reducción de los ingresos por derechos televisivos por la clasificación deportiva de las últimas temporadas, así como el reparto por el acuerdo de CVC para esta temporada 24-25», dice el Valencia.

Los gastos de explotación ordinarios sin contar amortizaciones del Valencia han ascendido a 114,5 millones de euros. «Se ha producido un incremento de dichos gastos respecto al ejercicio anterior motivado principalmente por el aumento del coste de la plantilla deportiva, en el que han influido factores como la destitución del anterior cuerpo técnico del primer equipo y el coste para cubrir lesiones de larga duración», argumenta el club.

No obstante, lo más relevante del ejercicio es la reanudación de las obras del Nou Mestalla después de más de 15 años, «un hito clave a nivel económico y social para el club que desde su inauguración en 2027 se convertirá en la nueva casa del valencianismo y en un pilar fundamental para la generación de ingresos, impulsando el crecimiento del Valencia a lo largo de las próximas décadas», comenta el comunicado.

También se recalca que se ha hecho efectiva en el ejercicio una reestructuración de la deuda corporativa que ha consolidado la posición de estabilidad económica del club, permitiendo el acceso a una financiación adicional a muy largo plazo, y en segundo lugar, se ha podido abordar la financiación para la construcción del Nou Mestalla a muy largo plazo, acorde con los plazos de amortización de dicha inversión.

