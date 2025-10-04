Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas Beltrán protege el balón ante Vitor Reis. EFE

Lucas Beltrán no despeja las dudas

Copete, que entró por la lesión de Diakhaby, vuelve a tener dificultades | Corberán apuesta como titular por Thierry, justo un año después de la grave lesión de rodilla, y el portugués evidencia algunas carencias aún

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:13

Que Carlos Corberán no acierta con la tecla, es más que evidente. La clasificación aprieta pero todavía no ahoga. Menos mal. Pero a Marcelino se ... le cortaría la digestión si tuviera un Valencia entre manos y catorce goles en contra a la octava jornada de Liga. El porcentaje empieza a ser preocupante. Ni la defensa de cinco, ni la de cuatro, ni Diakhaby ni Copete, ni Thierry por Foulquier ni Jesús Vázquez por Gayà. Hasta César Tárrega parece haberse contagiado de todos los males que empiezan a afectar al Valencia. Encima, ahora se suma la lesión de Diakhaby, con ese pinchazo en los isquios de su pierna derecha que le puede dejar K.O. en los próximos días. Menos mal que el parón ayuda para gestionar lesiones como la del central, porque a decir verdad el recambio (Copete) no acaba de adaptarse del todo.

