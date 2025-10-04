Lucas Beltrán no despeja las dudas

Que Carlos Corberán no acierta con la tecla, es más que evidente. La clasificación aprieta pero todavía no ahoga. Menos mal. Pero a Marcelino se ... le cortaría la digestión si tuviera un Valencia entre manos y catorce goles en contra a la octava jornada de Liga. El porcentaje empieza a ser preocupante. Ni la defensa de cinco, ni la de cuatro, ni Diakhaby ni Copete, ni Thierry por Foulquier ni Jesús Vázquez por Gayà. Hasta César Tárrega parece haberse contagiado de todos los males que empiezan a afectar al Valencia. Encima, ahora se suma la lesión de Diakhaby, con ese pinchazo en los isquios de su pierna derecha que le puede dejar K.O. en los próximos días. Menos mal que el parón ayuda para gestionar lesiones como la del central, porque a decir verdad el recambio (Copete) no acaba de adaptarse del todo.

Fue el de Girona un partido un tanto extraño. No es normal ver una alineación con tantas variaciones. Está bien que haya donde elegir, pero la teoría que defienden los responsables del club al respecto no se ve acompañada por los resultados. Más aún cuando a lo largo del partido se dan situaciones que son difícil de explicar. Ver por ejemplo a Rioja, zurdo, de lateral derecho puede chirriar, sobre todo cuando el abnegado futbolista tiene que centrar en una acción de ataque.

Fue una tarde en la que coincidieron varios debuts. Thierry jugó su primer partido como titular, circunstancia que no se producía desde el 27 de octubre el año pasado cuando se lesionó en la rodilla. El lateral está bastante lejos todavía de poder situarse al mismo nivel de antes del grave percance que tuvo. El otro debut como integrante del once fue el de Lucas Beltrán, ese futbolista del que todavía no se sabe si vino para reemplazar a Sadiq como delantero centro o para competir con Raba en la mediapunta. En los pocos minutos que había tenido en los partidos anteriores, la verdad es que Beltrán había dado sensaciones más que aceptables. Nada que ver con la actuación tan flojita que tuvo en Girona. Seguirá el argentino con esa incógnita sobre él, porque a día de hoy la afición del Valencia desconoce realmente si ha sido la incorporación ideal que venía para competir con Hugo Duro o un recambio de última hora al que hubo que echar mano tras pinchar con Sadiq.