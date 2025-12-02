La familia de Lubo Penev busca 300.000 euros para el tratamiento del cáncer que padece

Lubo Penev, el gran mito del valencianismo de finales de los 80 y principios de los 90, está ingresado en una clínica oncológica de Alemania ... tras recaer del cáncer que padece en el riñón. Ahora, tras ser sometido a pruebas médicas, se le ha prescrito un tratamiento cuyo coste ronda los 300.000 euros, tal y como ha podido conocer esta redacción, y la familia está intentando reunir ese dinero para poder comenzar con el mismo. Los oncólogos que están tratando al exfutbolista búlgaro han determinado que se tratamiento de inyecciones es el más adecuado para el estado de su enfermedad.

El empeoramiento de la enfermedad del que también fuera entrenador del Mestalla en la temporada 17-18, ha tenido su impacto grande en el mundo del fútbol. No es la primera vez que el cáncer golpea jugador de Sofía ya que en su etapa como jugador del Valencia sufrió en 1994 un cáncer testicular que le hizo perderse el Mundial de Estados Unidos. Cinco meses de sesiones de quimioterapia y la pronta detección del tumor contribuyeron a que diez meses después de jugar su último partido, Lubo volviera a los terrenos de juego.

Penev, que también pasó en España por las filas del Atlético, Compostela y Celta de Vigo, tiene en la actualidad 59 años y ha sido su esposa, Kristina Yulianova, la que se ha movilizado a nivel mediático hasta el punto de abrir una cuenta bancaria con el fin de ir recogiendo donaciones para poder afrontar los gastos de la hospitalización en la clínica germana y, ahora, del tratamiento que se le ha prescrito como el más adecuado.