Lubo Penev, con una mítica camiseta de la Senyera del Valencia, durante un partido contra el Albacete. efe

La familia de Lubo Penev busca 300.000 euros para el tratamiento del cáncer que padece

El que fuera mito del valencianismo a finales de los 80 está ingresado en un hospital de Alemania tras recaer de su grave enfermedad que afecta al riñón

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:05

Lubo Penev, el gran mito del valencianismo de finales de los 80 y principios de los 90, está ingresado en una clínica oncológica de Alemania ... tras recaer del cáncer que padece en el riñón. Ahora, tras ser sometido a pruebas médicas, se le ha prescrito un tratamiento cuyo coste ronda los 300.000 euros, tal y como ha podido conocer esta redacción, y la familia está intentando reunir ese dinero para poder comenzar con el mismo. Los oncólogos que están tratando al exfutbolista búlgaro han determinado que se tratamiento de inyecciones es el más adecuado para el estado de su enfermedad.

