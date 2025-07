Leve mejora del Valencia de Corberán ante el Marsella

El Valencia sigue sin saber lo que es la victoria en lo que va de pretemporada, tras empatar ayer a un gol contra el Olympique ... de Marsella en Tarragona, pero conviene ser justos. Un 1-1 ante un equipo de Champions no es lo mismo que perder ante el Castellón o empatar frente al Leganés, dos equipos de Segunda. Eso es así. Si el encuentro se tuviera que plasmar en una cartilla de las notas del colegio de la época de la EGB, el símbolo va a marcar la edad de cada lector, es cierto que pondría aquello de 'necesita mejorar' pero, también, comparando con los dos partidos horrorosos que se marcaron los de Corberán en Paterna debería reflejarse un 'progresa adecuadamente'. Lo que está claro es que esa leve mejora, a poco más de dos semanas para que arranque la Liga, debe ser un buen punto de partida para tomar impulso. Sin salir, ni mucho menos, a la fuente a celebrarlo.

En una cita que el técnico de Cheste ya tomó como un primer ensayó general, con la columna vertebral del once inicial jugando los primeros 70 minutos, se vieron algunos brotes verdes que pueden servir para el crecimiento del equipo. Que de eso se trata en una pretemporada, mientras llegan los fichajes. Que esa es otra. El Valencia comenzó timorato, ante un Marsella con un despliegue físico mucho más rotundo. Lo pasaron mal los valencianistas durante la primera media hora, ante un equipo francés que dispuso de buenas ocasiones. Corberán utilizó la pausa de hidratación como si fuera un tiempo muerto en baloncesto. Le salió bien, puesto que sus jugadores captaron –al fina– la idea de que el Olympique, más volcado en ataque, estaba dejando muchos espacios. Así, en el minuto 41, los de Mestalla armaron una contra que terminó con el balón en la bota derecha de Luis Rioja. Una gran internada de uno de los mejores futbolistas de la pasada temporada en los blanquinegros terminó con un centro que empaló Dani Raba para colarlo en la portería de Rulli con un remate seco, tras rebotar con violencia en el palo derecho. El cántabro siempre recordará que su primer tanto con el Valencia fue un golazo, además de ser también el primero en jugada del equipo en lo que va de pretemporada. Esa lectura de subir el ritmo y la chispa en el césped, para subir la presión y buscar los espacios, supone un paso al frente de esos que marcan un partido de pretemporada como una pequeña mejora.

Tras el descanso el panorama cambió y, como sucede siempre en estos partidos, dejó los análisis con muchos asteriscos a raíz del carrusel de cambios. El empate del Marsella flotaba en el ambiente, con un gran disparo de Rowe que despejó Agirrezabala con buenos reflejos y otro balón que sacó casi desde la cal Tárrega y el propio Rowe, en el 51, el que subió el empate final con un potente disparo que se coló por la escuadra izquierda. Otro golazo. Hugo Duro pudo darle la victoria al Valencia pero no supo conectar con buena dirección otra asistencia de Luis Rioja, que el mejor de los suyos. No fue la noche del delantero madrileño, que tuvo tres ocasiones claras y no pudo concretar ninguna. Ahí terminó el partido, puesto que con los múltiples cambios ya se frenó todo. Lo único destacable en los últimos minutos fue el reencuentro de Kondogbia con los que fueron sus compañeros y dos grandes paradas de Rivero, que como Julen supo aprovechar la ausencia de Dimitrievski por lesión en el hombro para reivindicarse. En el deporte profesional, sea en pretemporada o en partido oficial, quien no corre... vuela. Jesús Vázquez, a nueve minutos del final, tuvo la última ocasión para haberle podido dar el triunfo al Valencia pero su disparo con la zurza se estrelló en la parte exterior de la red.

Otra de las reflexiones que siempre se hacen tras un partido de pretemporada es el impacto que debe tener en las necesidades en el mercado de los equipos. El refuerzo en la delantera es una de ellas y no es una crítica a Hugo Duro. Todos los jugadores tienen derecho, como cualquier persona, a tener un mal día en el trabajo. Cuando eso ocurre, lo mejor en un equipo de fútbol es tener más alternativas.

Valencia: Agirrezabala (Rivero, 70'), Foulquier (Panach, 70'), Tàrrega (Gurendal, 70'), Comert (Diakhaby, 46'), Gayà (Vázquez, 46'), Pepelu (Núñez, 70'), Guerra (Almeida, 70'), Diego López (Fran, 46'), Rioja (Iranzo, 70'), Raba (Pablo, 70') y Hugo Duro (Otorbi, 70').

Marsella: Rulli (De Lange, 62'), Riley (Bakola, 80'), Balerdi, Medina (García, 70'), Murillo, Hobjerg, Gomes (Kondogbia, 62'), Rabiot (Nadir, 80'), Greenwood, Rowe (Harit, 70') y Gouiri (Maupay, 70').

Goles: 1-0, Dani Raba (42'). 1-1, Rowe (51').

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó a Gomes y Riley.

Incidencias: Partido disputado en el Nou Estadi de Tarragona.