Fútbol | Valencia CF Kempes: «En el Centenario no puede faltar nadie que haya peleado por esta camiseta» Mario Alberto Kempes. / Manuel Molines «Siempre he colaborado, pero dije cosas para abrir los ojos a quien estaba mandando», explica el argentino TONI CALERO Valencia Lunes, 11 marzo 2019, 16:38

Una descarga rápida. ¿Cómo se encuentra Mario Alberto Kempes? «Mejor que los equipos españoles, eso seguro», suelta el argentino, sin necesidad de reírse, tan sólo unas horas después de la chocante eliminación del Barcelona en Roma y el tremendo lío que se armó el Real Madrid para eliminar a la rebelde Juventus sobre la bocina. «La Juve jugó mucho mejor, pero si no es Sergio Ramos, es un penalti en el último minuto», reflexiona el Matador desde Estados Unidos, su casa, a la que regresó la semana pasada después del encuentro, reparador, con Anil Murthy en Valencia. El exembajador del club de Mestalla no volverá a serlo, al menos de momento, pero su predisposición a colaborar para el Centenario es total.

Tiene quince minutos, «y más, si hacen falta» para hablar sobre su dura salida del club, en febrero de 2017, cuando Meriton 'cortó' a Kempes por las críticas del argentino a la gestión global de Peter Lim en el Valencia que llevó al equipo a un callejón sin salida. Eso es pasado, se desprende de su discurso, y el presente pasa por la visita al Camp Nou y el regreso a la Champions League.

-Entonces, ¿le sorprendió la eliminación del Barcelona?

-Quien vio el partido no se puede sorprender. Ganó el que jugó muy bien, la Roma, porque el Barça estuvo muy muy mal. Así que no sorprende porque les metieron tres y tuvieron opciones para hacer más. La Champions es así y en cuanto al Barça, hay que recordar que el año pasado en su salida más peligrosa el PSG le metió cuatro. Lo que ocurre es que hay muchas carencias del Barcelona que las tapa Messi con sus goles, pero el Barça sigue teniendo muchos problemas y más cuando le aprietan y le atacan mucho.

-Y aún así, en Argentina hay quien sigue criticando a Messi.

-Lo critican porque aquí somos así. Hacemos comparaciones y lo comparan con el que ganó el Mundial y Messi no lo hizo, pero a nivel personal lo ganó todo. Somos así. Todos en Argentina somos directores técnicos, todos hacemos nuestros equipos y la realidad es que hay una única selección y un entrenador para solucionar los problemas.

-Entrando en el partido de mañana, ¿cree que al Valencia le viene bien el Camp Nou después del batacazo del Barça en la Champions?

-No me preocupa que el Valencia pague los platos rotos. Los mejores partidos del Valencia en la temporada, normalmente, son estos cuatro, los dos contra el Barça y los dos contra el Real Madrid. Hay que tener cuidado y centrarse en cómo juega el Valencia sin preocuparse de cómo llega el Barcelona.

-Jugar con personalidad.

-Claro, hacer el juego que el Valencia hace siempre. Lo importante es ganar los tres puntos, en estos partidos es así. Lo que ocurre es que el Valencia va a tener que apechugar pensando en que el Barça llega muy dolido. Puede ser que lo agarre anímicamente de diez o anímicamente de menos diez.

-¿Ve al Valencia con opciones reales de ganar en el Camp Nou?

-El Valencia prácticamente ya está clasificado para la Champions y jugará contra un equipo grande. Las posibilidades están al 50%.

-¿Le sorprende lo bien que ha llegado el Valencia a este último tramo de temporada?

-Creo que cuando las cosas se van haciendo bien, todo marcha a la perfección. Y al revés, cuando las cosas salen mal, cualquier tontería que sucede alrededor del club sí que repercute en el equipo. Cada uno a su parcela, cada uno a hacer lo que tiene que hacer. De alguna manera, no inmiscuyéndose en los temas de los demás y así se trabaja perfecto.

-En su reciente visita a Valencia elogió el trabajo de Marcelino, ¿cree que es el principal responsable de la buena temporada del Valencia?

-Aquí se meten todos en la misma bolsa. De la misma forma que los metimos a todos cuando se funcionaba mal, pues al revés cuando todo fluye. Es mucha la participación activa de Marcelino y también de aquellos jugadores que la temporada pasada no existían. Este año todos encontraron un nuevo camino y los resultados están a la vista.

-¿Qué tal fue su reunión con Anil Murthy?

-Fue una conversación muy buena, muy amable. Yo no le conocía y él no me conocía a mí. Puede que por el nombre, la figurita... Estuvimos hablando, sobre todo del tema del Centenario, y ahí quedó la cosa.

-¿Concretaron algo sobre la forma en la que van a colaborar?

-No nos centramos en nada, sólo del Centenario, de si iba a estar.

-Y hay entendimiento...

-Yo siempre he colaborado, nunca tuve problemas. Solamente dije algunas cosas que me parecían que había que decir para abrir un poquito los ojos a aquellos que estaban mandando. Eso es lo que pasó y al final salió todo tal y como yo decía. Lo reestructuraron todo, quedó todo bien y yo me fui por la puerta.

-Sin rencores.

-No me puedo ofender con nadie. Ellos se sentirán ofendidos conmigo por lo que dije, pero en ningún momento me sentí ofendido por el club. Aquí la gente va y viene y hay que luchar porque este club sea cada vez más grande. Y si puede estar todos los años en Champions, mejor para todos, más vamos a disfrutar. Dije las cosas como las sentí pero quizás no era el momento o quizás hubiera sido mejor decírselo directamente a ellos. Pero claro, si no estaba aquí, había que decirlo y lo dije.

-El valencianismo no entendería un Centenario sin Kempes...

-Para celebrar los cien años del Valencia no puede faltar nadie que haya peleado de alguna forma por esta camiseta. Creo que si el Valencia es grande o pequeño o bueno o malo es por todos los que nos pusimos esta camiseta. También por todos los que han trabajado en el Valencia aunque no jugaran. Por eso tenemos que estar todos. También quien preside la institución y el dueño, el señor Lim, todos. Desde el primer equipo hasta el último aficionado tiene que estar presente el día del Centenario.