Kang In Lee se queda Kang In Lee controla el balón durante el partido ante el Brighton. / vcf/ lázaro de la peña Marcelino asume la petición de Peter Lim de que no salga pero avisa: «Tendrá los minutos que creamos que deba jugar» | Jason y Manu Vallejo son los únicos que no saltan al césped en Leverkusen y el Valencia agiliza la marcha de Fran Villalba, Sobrino, Medrán y Racic JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 4 agosto 2019, 23:48

Tras una semana de parálisis en los despachos, con el símbolo de la llamada de Anil Murthy a Jorge López para que de forma interina estuviera al frente de la dirección deportiva pero sin cargo hasta que se despejara el horizonte en Singapur, el Valencia afronta una semana que se presenta frenética en cuanto a las salidas. La intención del club, tal y como confirmó ayer este periódico, es que la plantilla llegue pulida el próximo sábado a la presentación en Mestalla ante el Inter, para evitar la siempre incómoda fotografía de jugadores que no cuentan para la plantilla pero que están obligados a saltar al césped en el caso de no haber encontrado una salida en esa fecha. Es el caso de Racic, Medrán, Sobrino y Fran Villalba, con los que la previsión del club es que se firmen sus destinos a lo largo de la semana.

Quien sí que estará en la foto de la primera plantilla como uno más en Kang In Lee. Un giro de guión condicionado por la crisis institucional que ha vivido el Valencia en la última semana y que, en el entente al que llegaron el viernes en Singapur Peter Lim y Mateo Alemany, ha sido uno de los grandes beneficiados puesto que se va a cumplir el único deseo que ha tenido durante todo su culebrón, que no es otro que el de defender la camiseta del Valencia. La intención de Marcelino y Alemany era encontrar una cesión al coreano esta temporada pero el técnico asturiano, tras reunirse con el director general el sábado en Leverkusen junto a Pablo Longoria tras el regreso del gestor desde Singapur, es consciente del nuevo escenario. Ayer asumió, por primera vez en su discurso, que el balón de oro del último Mundial Sub-20 se queda: «Kangin Lee es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, va a ser uno más. Jugará los minutos que desde el cuerpo técnico creamos que deba jugar, tratando de ser siempre lo más justos posibles».

La declaración de Marcelino, sincera, puso encima de la mesa las dos vertientes. Acata la decisión del club, como empleado que es del mismo, pero el entrenador es la persona que decide los once jugadores que juegan en cada partido. Ayer, en Leverkusen, Kang In Lee entró en el minuto 73, junto a Ferran Torres y Piccini, mientras que el pasado viernes en Brighton la perla coreana disputó, a muy buen nivel, la primera parte. A día de hoy, los agentes del futbolista aún no han recibido la notificación del cambio de planes, puesto que en la última reunión con el Valencia la propuesta oficial del club era la de buscar una cesión. Algo que chocaba con los deseos del jugador que, en el caso de tener que buscar acomodo, quería priorizar el mejor proyecto deportivo, que en esos momentos residían en los clubes que querían un traspaso y no una cesión. Ese escenario ha cambiado tras la cumbre de Singapur.

En las cuentas del entrenador sigue estando una plantilla corta de 20 o 21 Los agentes del asiático aún no conocen la nueva postura del club de paralizar la cesión

En las cuentas del Marcelino, cuando se le pregunta por el número de jugadores que desea tener en la plantilla, sigue sin aparecer numéricamente Kang In Lee. Cosas del subconsciente. Sin contar al coreano ni a Manu Vallejo, el bloque actual del Valencia cuenta con 18 jugadores. El técnico asturiano volvió a repetir ayer que la horquilla, teniendo en cuenta que faltan entre dos y tres retoques, es llegar a los 20 o 21. Unas cuentas que salen si se parte de 18, no de 19 que sería la cifra inicial teniendo en cuenta que Kang In Lee forma parte de la primera plantilla. Pequeños detalles que habrá que limar en las próximas semanas para encajar en la realidad el entente de Singapur.

Villalba apunta a Inglaterra

Fran Villalba, que se quedó fuera del corte para disputar los amistosos en Brighton y Leverkusen, será uno de los primeros en salir. El valenciano tiene una oferta para salir traspasado del Birmingham City, equipo de la Championship inglesa, la segunda división, que le seduce más que los ofrecimientos de equipos españoles. El detalle que falta por pulir con el jugador, que tiene contrato con el Valencia hasta 2020, es si se incluye en la operación una opción de recompra o un porcentaje de una futura venta del futbolista. Marcelino, tras el partido de Sion donde el equipo cerró el stage de Crans-Montana, destacó el crecimiento del futbolista, a tener en cuenta a medio plazo: «Está actuando a muy buen nivel y creo que ha dado un salto futbolístico muy grande con respecto a aquel jugador que hace dos temporadas estaba en el filial». La plantilla, que aterrizó ayer en Manises a última hora de la tarde, tendrá dos días de descanso tras la acumulación de partidos y volverá al trabajo el miércoles en una doble sión en Paterna de cara a preparar la presentación ante su público.