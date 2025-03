Javi Guerra y Mosquera, titulares en la dura derrota de la sub-21

El parón de las selecciones puso su punto y final este martes con una última jornada de encuentros internacionales en la que hubo protagonismo para ... hasta siete jugadores del Valencia. El principal y de mayor interés fue, cómo no, el de la selección española sub-21. El equipo entrenado por Santi Denia cayó derrotado por 3-1 ante Alemania, fruto de un hat-trick del joven delantero Nick Woltemade, que firmó una actuación estelar ante un equipo español que se mostró frágil atrás y con pocas ideas en la parcela ofensiva. El gol de España fue anotado por el gallego Gabri Veiga, y aunque momentáneamente puso el 1-1 en el marcador con el que se marchó al descanso el partido, la segunda parte fue de control germano, decantando el resultado a su favor.

Alemania sub-21 3 - 1 España sub-21 Goles 1-0, Nick Woltemade (3'). 1-1, Gabri Veiga (19'). 2-1, Nick Woltemade (56'). 3-1, Nick Woltemade (79').

Destacable, eso sí, fue la actuación de los cuatro jugadores valencianistas de la sub-21. Cristhian Mosquera fue titular y disputó 85 minutos, siendo sustituido precisamente por su compañero de equipo César Tárrega. Javi Guerra también formó parte del once inicial, pero el de Gilet no tuvo su mejor tarde y fue cambiado en el minuto 67. En el 75 entró Diego López como revulsivo en busca de una reacción que no terminó llegando. En el plano positivo, los cuatro jugadores del Valencia se siguen mostrando importantes en los planes de Santi Denia de cara al Europeo sub-21 de este verano.

Sin minutos para Umar Sadiq

En el resto de internacionales valencianistas, destacó que pese a su buen momento individual en Mestalla, Umar Sadiq volvió a quedarse sin jugar minutos con la selección de Nigeria. El delantero —que eso sí, tiene alta competencia en su puesto con arietes de la talla de Victor Osimhen o Victor Boniface— se ha quedado a cero en este parón, viendo los dos partidos de su país desde el banquillo. Quien sí tuvo protagonismo en los clasificatorios africanos para el Mundial fue Mouctar Diakhaby, que jugó los 90 minutos con Guinea, aunque con derrota ante Uganda por 1-0.

También tuvo protagonismo Stole Dimitrievski, que encajó un gol defendiendo la portería de Macedonia del Norte en el empate de su selección ante Gales por 1-1. Tras todos estos partidos, los internacionales del Valencia regresan a la Ciudad Deportiva de Paterna para unirse a los entrenamientos este miércoles para estar listos de cara al partido contra el Mallorca del domingo.