Javi Gracia, sobre su año entrenando al Valencia: «Me sentí traicionado»

Pablo Lara Valencia Viernes, 1 de agosto 2025, 12:18 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Javi Gracia ha sido un trotamundos del fútbol. El técnico navarro ha experimentado todo tipos de equipos, cientos de jugadores, países, directivas, aficiones... Tras debutar en la cantera del Villarreal y pasar por Inglaterra, Rusia, Grecia, o Qatar, el entrenador tiene mil historias para contar. Desde sus bonitos recuerdos con el ascenso del Almería hasta los problemas que tuvo con la directiva del Valencia, en ese momento con Anil Murthy. En una entrevista que ha concedido para Radio Marca ha expresado todo lo que tuvo que vivir en la temporada 2020/21 en la que los enfrentamientos con la directiva valencianista le condenaron mucho su etapa en Mestalla.

Su complicada llegada al Valencia y el mercado

Javi Gracia detalla las dificultades extradeportivas con las que se encontró nada más llegar al Valencia: «Me tocó vivir una temporada muy difícil por distintas circunstancias. Fue una época de pandemia, con una plantilla muy joven, y apenas podíamos entrenar». Además, el equipo ya arrastraba problemas internos que condicionaron el arranque del curso: «Empecé con problemas porque, cuando llegué, los jugadores me decían que no habían cobrado».

A estas complicaciones se sumó la descomposición de la plantilla, un factor clave en el devenir de la temporada: «Antes de llegar, Ferran Torres ya se había marchado. Después se fueron Parejo, Kondogbia y tres jugadores más. Pero me dijeron que no me preocupara, que iban a fichar a algún centrocampista». Con muchas promesas incumplidas y pocos refuerzos, el técnico también intentó aportar soluciones: «Yo intenté ayudar en lo que pude. Hablé con Capoué, que estaba dispuesto a venir a España. Y cuando parecía que lo iban a fichar, en el último momento dejaron al jugador tirado».

Tensión con la directiva y su intento de marcha

Antes de explicar todos los problemas que tuvo con la directiva, el entrenador deja clara su admiración por el club: «Hago una gran distinción entre el responsable del Valencia en ese momento, Anil Murthy, porque al dueño ni siquiera lo conocí, y lo que representan los jugadores, los trabajadores, la afición... que son cosas de otro nivel, como bien demuestra la historia del club».

«Confié mucho en la palabra del presidente», confiesa el exentrenador del Leeds, tras no recibir los fichajes que le habían prometido, un punto de inflexión que marcó el deterioro de la relación entre presidente y técnico. «Quería entrenar al Valencia, por supuesto que sí. Para mí era un reto y una experiencia buenísima. Pero me sentí totalmente traicionado y engañado», explica Javi Gracia sobre su deseo de abandonar el club incluso antes de comenzar su etapa como entrenador.

🍊 Charlamos también con Javi Gracia, extécnico del Valencia, entre otros, sobre su carrera y su paso por el conjunto che



😡 "Me sentí traicionado por el Valencia"



🎙️ @pvilla98



📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/an1iO1KgJK — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 31, 2025

El entrenador, que se encuentra sin equipo, relata su decisión de dejar el Valencia antes de empezar: «Tuve que decirle al presidente que me había engañado y que yo no podía seguir en esa situación. Yo puse mi cargo a disposición del club porque pensé que debía venir alguien que desde el primer momento no se sintiera como me sentí yo». Pese a su clara posición en cuanto el cargo al frente del club, las trabas del presidente le impidieron salir: «Las dificultades que me pone el club son grandes, no puedes ser que me engañen, me traicionen y que tenga que pagar muchísimo dinero, tres veces igual mi contrato», confiesa Gracia sobre lo que pedía Murthy si quería dejar el club.

El entrenador, actualmente sin equipo, relata cómo tomó la decisión de dejar el Valencia incluso antes de comenzar: «Tuve que decirle al presidente que me había engañado y que no podía seguir en esa situación. Puse mi cargo a disposición del club porque pensé que debía venir alguien que, desde el primer momento, no se sintiera como me sentí yo». Pese a su clara intención de abandonar el cargo, las trabas impuestas por el presidente dificultaron su salida: «Las dificultades que me pone el club son enormes. No puede ser que me engañen, me traicionen y, encima, tenga que pagar muchísimo dinero —tres veces lo que ganaba en mi contrato— si quería irme», confiesa Gracia sobre las exigencias impuestas por Anil Murthy para permitir su salida del club.

El calvario que sufrió

«Yo quería seguir, quiero a esta plantilla, quiero a este club, quiero a esta afición. Y, a partir de ahí, vino esa relación tensa con el presidente, que me llevó a darme cuenta de que se reunía constantemente con otros entrenadores para ver si los firmaba, con la intención de hacerme la vida un poco imposible, de ver si me marchaba», declara Gracia sobre las acciones del presidente del Valencia para incomodarle durante su estancia en el club.

El exentrenador de Málaga, Almería, Cádiz, entre otros, aclara que no compartía la forma de actuar desde los altos mandos: «Si no dimitía, era cómplice de una serie de cosas con las que no estaba de acuerdo, porque estaban muy mal hechas. A pesar de las dificultades del día a día, me quedé para dejar claro a la afición que yo no era uno más de los que hacían esas cosas».

Su salida del Valencia

Finalmente, con el equipo a su cargo en una complicada temporada, el técnico fue destituido: «Me cesaron a falta de cuatro jornadas para terminar. Tenía al equipo con 36 puntos, a seis del descenso, que se fijó en 34». Sin comprender las decisiones del presidente, Javi recuerda con rabia su etapa en el Valencia: «Me dio pena porque creo que el Valencia era una opción muy buena y que, por las circunstancias, no pudo salir como esperábamos», concluye.