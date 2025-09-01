Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EFE

Los intocables de Corberán: Julen, Tárrega y Foulquier

El técnico ya ha avisado de que con el aumento de competitividad, una seña de identidad del equipo será la habitual variación en el once

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:32

Julen Agirrezabala, César Tárrega y Dimitri Foulquier. Son los tres jugadores intocables para Corberán. El Valencia, como el resto de equipos, se marcha a este ... parón convencido de que estas dos semanas sin fútbol de Liga servirá para seguir puliendo el proyecto, ensamblando piezas e ir recuperando efectivos (Almeida, Ugrinic y Thierry). De momento, ese trío de futbolistas mencionado anteriormente son los únicos que pueden presumir de haber jugado de manera íntegra los 270 minutos de estas tres primeras jornadas de competición. Cada uno tiene lógicamente sus particularidades pero ya ha avisado Corberán –lo hizo en la rueda de prensa posterior al duelo con el Getafe– que esta temporada se van a producir bastantes variaciones en lo que al once inicial se refiere. Cambiar al portero es difícil, Fouluier no tiene aún listo el recambio (Thierry) mientras que Tárrega funciona como un reloj.

