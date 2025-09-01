Los intocables de Corberán: Julen, Tárrega y Foulquier

Julen Agirrezabala, César Tárrega y Dimitri Foulquier. Son los tres jugadores intocables para Corberán. El Valencia, como el resto de equipos, se marcha a este ... parón convencido de que estas dos semanas sin fútbol de Liga servirá para seguir puliendo el proyecto, ensamblando piezas e ir recuperando efectivos (Almeida, Ugrinic y Thierry). De momento, ese trío de futbolistas mencionado anteriormente son los únicos que pueden presumir de haber jugado de manera íntegra los 270 minutos de estas tres primeras jornadas de competición. Cada uno tiene lógicamente sus particularidades pero ya ha avisado Corberán –lo hizo en la rueda de prensa posterior al duelo con el Getafe– que esta temporada se van a producir bastantes variaciones en lo que al once inicial se refiere. Cambiar al portero es difícil, Fouluier no tiene aún listo el recambio (Thierry) mientras que Tárrega funciona como un reloj.

Considera el técnico que en ese afán de mejora que se propuso cuando acabó la temporada pasada, el Valencia ha conseguido elevar el nivel de su plantilla, con jugadores que pueden estar en el banquillo y cuya aportación en el terreno de juego no supondrá que el colectivo pierda nivel de competitividad. Lo dijo en repetidas ocasiones en la rueda de prensa posterior al 3-0 del Getafe, dejando claro de la misma manera que era una situación que no se daba el curso anterior. Lo dijo el de Cheste cuando se le preguntó por situaciones como la de Raba, que de titular en las dos primeras jornadas pasó a jugar en la tercera 28 minutos únicamente. Raba, eso sí, protagonizó un gesto de descontento cuando en Pamplona Corberán decidió retirarlo para que jugara Jesús Vázquez tras la expulsión de Gayà.

De momento ya han participado en tres jornadas 18 jugadores, curiosamente los mismos de los que se sirvió Baraja a principios de la temporada pasada, con el matiz de que en esas primeras jornadas fueron Alberto Marí, Otorbi y Martín Tejón los que también actuaron. Salvo Marí, los otros dos tenían ficha del filial. Ahora, los chavales del Mestalla que han entrado en todas las convocatorias son Iranzo, Otorbi, Pablo López, Aimar Blázquez y Navarro el día del Getafe. Ni un minuto para ninguno de ellos.

Es evidente que Corberán tiene ahora más materia donde elegir, y aunque además de Agirrezabala, Foulquier y Tárrega los únicos que han repetido en el once han sido Javi Guerra y Rioja, aunque ninguno de estos dos ha aguantado los 90 completos.