El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria El francés jugó los 90 minutos, ganó todos los duelos aéreos y compró papeletas para ser el pivote habitual del Valecia

José Martí Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 13:33 Comenta Compartir

Los datos confirman lo que el aficionado de Mestalla vio en la noche del viernes. Baptiste Santamaria tiene mucho fútbol. El centrocampista francés fue la gran apuesta de Carlos Corberán en el encuentro contra el Getafe. El mal partido de Pepelu en Pamplona animó esta decisión. Y Santamaria estuvo por encima de las expectativas. Formó en la medular junto con Javi Guerra, con Diego López participando como enganche.

Santamaria jugó los noventa minutos. Ganó todos los duelos aéreos y perdió dos de cuatro duelos en el suelo. Perdió la posesión en 12 ocasiones, pero manejó el juego del Valencia y tuvo un porcentaje de acierto en el pase superior al 80%. Realizó un partido muy correcto, muy limpio en salida de balón y atento a la recuperación del esférico.

En la primera parte fue protagonista por un pisotón a un jugador del Getafe dentro del área valencianista, que se produjo una vez despejada la pelota. Los jugadores visitantes reclamaron penalti, aunque la jugada no parecía suficiente como para considerarse punible. Además, estuvo a punto de anotar tras su remate de cabeza en un córner del Valencia. Ya en el segundo tiempo, con el Valencia por delante, recuperó el balón en varias ocasiones y organizó al equipo. Pepelu se incorporó, pero el sustituído fue Javi Guerra, y no él. Esto puede ser una declaración de intenciones de Carlos Corberán.

Baptiste Santamaria está llamado a ser pieza importatnte en el esquema valencianista. A sus 30 años, llega para sustuir a Enzo Barrenechea, que dejó un gran recuerdo en el estadio de Mestalla. De momento su rendimiento está siendo bueno. Tras el parón, el Valencia tiene el díficil compromiso de visitar al Barça.