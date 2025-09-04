Hugo Guillamón: «No le reprocho nada a Corberán» El centrocampista rompe su silencio tras su marcha del Valencia, deja claro que no quería seguir en España para no enfrentarse a los de Mestalla y señala que eligió el Hajduk Split por Rakitic

Una de las salidas que estaban marcadas desde el inicio del mercado de fichajes era la de Hugo Guillamón, al que Carlos Corberán trasmitió al ... terminar la pasada temporada que no contaba con él. El centrocampista rompió su silencio en una entrevista al programa Radio Estadio (Onda Cero), donde, después de dejar claro que fue «muy duro» abandonar el Valencia puesto que es el club que llevará siempre en el corazón y donde ha estado 20 años, apuntó que no había otra salida: «Le tengo mucho cariño al Valencia. No le reprocho nada a Corberán, pienso que es un gran entrenador y eso es algo se ve en los resultados. Yo no tuve muchas oportunidades y esta decisión viene motivada por una conversación con él. Tenía claro que era la mejor opción para mi y para mi carrera salir del Valencia porque no estaba contando con los minutos ni con las oportunidades que merecía».

Noticia relacionada Corberán sigue sin contar con Guillamón El vasco de nacimiento, y residente en L'Eliana, reconoció en la entrevista que la decisión que transmitió a sus agentes es que no quería seguir en la Liga para no tener que enfrentarse el Valencia como rival y que eligió al Hajduk Split por el interés que mostró su director deportivo, Ivan Rakitic: «Era una de las opciones que tenía sobre la mesa y cuando me transmitieron todo el interés para que estuviera ahí se me hizo más fácil. Me llamó Rakitic, me transmitió mucha confianza y ahora lo que tengo son ganas de ayudar al club y al equipo. Aunque muchos no siguen la liga croata sé que tiene mucho nivel. Me ha sorprendido».

