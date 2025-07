Corberán sigue sin contar con Guillamón El entrenador valencianista le ha recordado al centrocampista que no entra en sus planes para la temporada 2025/26

Con el Valencia ya en pretemporada, la dirección deportiva, junto con Corberán, sigue tratando de confeccionar la plantilla más completa posible para cumplir con los objetivos del club. Una de las posiciones más candentes durante el mercado de fichajes está siendo la medular. A día de hoy, el técnico de Cheste solo cuenta con 4 efectivos: Javi Guerra, Pepelu, Almeida y Guillamón.

El primero de ellos, apura su último día de vacaciones, después de disputar el europeo sub-21, antes de volver a la dinámica con el equipo. El joven centrocampista se posiciona como una de las piezas más importante para el club, y eso han tratado en el día de hoy sus agentes con el nuevo CEO, Gourlay. El club quiere atar a una de sus perlas, mientras clubes como Manchester United y Atlético de Madrid le siguen de cerca, aunque la prioridad del joven parece ser quedarse. El segundo en entrar en escena es Pepelu, el exjugador del Levante ha perdido protagonismo con Corberán, al disputar solamente 3 partidos de titular y sumar 930 minutos jugados. A pesar de su bajón, el de Denia sigue contando para el técnico, con quien intentará recuperar el liderazgo que mostró con Baraja.

Otro nombre con cita este verano para negociar su renovación es Alemida. El portugués, siempre muy cuestionado por la afición, ha conseguido encontrar su hueco en el sistema del Valencia. Por eso mismo, el club confía en él para cubrir la posición de mediapunta y pretende renovarle, aumentar su salario e importancia en el vestuario. El último de los disponibles para el técnico valenciano es Guillamón, ausente en la segunda vuelta de la temporada pasada. El vasco solo ha saltado al terreno de juego en seis ocasiones, y tres de ellas fueron en la Copa del Rey. El último partido que disputó fue el 5 de abril, en la victoria por 1-2 ante el Real Madrid en el Bernabéu, donde entró en el minuto 94. Sin que esto parezca importarle mucho al jugador, el pasado 4 de julio, en las pruebas médicas con el club afirmó su intención de quedarse en el Valencia. Sin embargo, durante los primeros entrenamientos de pretemporada, Corberán le ha dejado claro que no entra en sus planes, según ha informado Deportes COPE Valencia.

Hugo Guillamón preparado para las pruebas médicas. PABLO LARA

La necesidad de un nuevo Barrenechea

Con solo tres jugadores aptos para Corberán, el club, con Gourlay ya asentado en la ciudad, sigue buscando a su Barrenechea. El centrocampista argentino, con contrato con el Aston Villa, está ansioso por regresar a Mestalla, tal como lo muestra en sus publicaciones en redes sociales, en las que siempre aparece con indumentaria blanquinegra. El club inglés no cuenta con él, y otros equipos como el Betis están interesados en ficharlo. Por otro lado, Corberán, con quien participó en hasta 21 partidos la pasada campaña, estaría encantado con su llegada. Sin embargo, se trata de un fichaje muy complicado para el Valencia, debido a las altas pretensiones de los de Unai Emery, quienes no quieren volver a cederlo.

Con la opción de Enzo muy difícil, el Valencia ha continuado buscando un posible sustituto. Maksimovic, ya conocido en la Ciudad Deportiva de Paterna, es una de las opciones que aparecen sobre la mesa. El serbio no logró encajar en el equipo de Mestalla, aunque mostró su mejor nivel en el Getafe de Bordalás. Con el Oviedo como principal competidor por el centrocampista, el desembolso económico que exige el Panathinaikos sigue siendo un impedimento.

El último mediocentro que se ha vinculado con el club ha sido el jugador del Chelsea, Lesley Ugochukwu. El futbolista de 21 años fue uno de los tantos fichajes del equipo londinense que no ha terminado de cuajar; 27 millones pagaron al Rennes hace dos años. Justo ese es el gran problema de la operación. Los campeones de la Conference League no quieren acumular otra cesión, como ya acordaron esta temporada con el Southampton. El Valencia no está dispuesto a hacer un gran gasto, pero las negociaciones siguen en curso. La opción del préstamo sigue siendo la que más convence desde Mestalla.