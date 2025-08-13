Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro en el último Valencia-Real Sociedad PRV

Hugo Duro sigue con molestias y se entrena al margen

El delantero no tiene rotura, pero es duda de cara al debut liguero del sábado

José Martí

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:37

Hugo Duro se entrena al margen del resto de la plantilla. El delantero cayó lesionado en el último compromiso de la pretemporada, el Trofeu Taronja, ... disputado el pasado sábado. Según informa Radio MARCA, los servicios médicos del club han confirmado al jugador que no tiene rotura, pero las molestias no han desaparecido. Junto con él se entrenaron este martes al margen Fran Pérez y André Almeida, aunque este último ha regresado con normalidad a los entrenamientos este miércoles. Por otra parte, en una gran noticia para el Valencia, Thierry Rendall se está reincorporando a los entrenamientos y planea volver al verde en el mes de septiembre.

