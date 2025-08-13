Hugo Duro sigue con molestias y se entrena al margen
El delantero no tiene rotura, pero es duda de cara al debut liguero del sábado
José Martí
Valencia
Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:37
Hugo Duro se entrena al margen del resto de la plantilla. El delantero cayó lesionado en el último compromiso de la pretemporada, el Trofeu Taronja, ... disputado el pasado sábado. Según informa Radio MARCA, los servicios médicos del club han confirmado al jugador que no tiene rotura, pero las molestias no han desaparecido. Junto con él se entrenaron este martes al margen Fran Pérez y André Almeida, aunque este último ha regresado con normalidad a los entrenamientos este miércoles. Por otra parte, en una gran noticia para el Valencia, Thierry Rendall se está reincorporando a los entrenamientos y planea volver al verde en el mes de septiembre.
En el club valencianista preocupa la lesión de Hugo Duro, que podría suponer su baja en el primer partido de la liga, que se disputará este sábado contra la Real Sociedad. En caso de confirmarse su ausencia, el recambio natural sería Arnaut Danjuma, que este mismo martes ha comenzado a entrenar con el resto de sus nuevo compañeros. No obstante, aún no está inscrito en LaLiga.
Danjuma y Hugo Duro son, a día de hoy, las únicas bazas con las que cuenta el Valencia en la punta de lanza. Hugo Duro, además, lleva el '9' a la espalda, es uno de los ídolos de la afición y un referente para Carlos Corberán. El curso pasado disputó 31 partidos ligueros, en los que anotó 11 tantos. En su quinta temporada con la elástica blanquinegra, el valencianismo tiene sus esperanzas puestas en él y la dirección deportiva confía en que las molestias desaparezcan pronto.
