Hugo Duro: «Me quiero retirar aquí y después seguro que voy a permanecer en Valencia»

El autor del gol decisivo en la victoria en el Santiago Bernabéu ha acaparado todos los halagos durante los últimos días. Hugo Duro ha vuelto ... pisando fuerte tras su lesión y por su acierto pasa que el Valencia CF pueda sellar un mejor desenlace de temporada. El delantero fue protagonista en la rueda de prensa ofrecida por el club y se mostró ambicioso de cara al final de temporada.

- ¿Cómo está el vestuario tras la victoria y cómo te sientes al marcar tras la lesión?

- El vestuario está contento. Fue un momento enorme de alegría. Esto no ha acabado, queda mucho trabajo y hay que centrarse en el partido importante del viernes para ir hacia arriba. Fue un día muy especial para mí porque las cosas no me estaban saliendo bien, también después vino la lesión, y me alegro también por mí y en especial por mi gente.

- ¿Te sientes bien jugando con otro punta?

- Para eso está la plantilla, para tener distintas opciones. Quien salga es importante que dé el máximo rendimiento, jueguen más o menos minutos. Hay que estar preparados para cuando llegue nuestra oportunidad. Yo me siento bien simplemente jugando, me da igual con quien.

- ¿Habéis hablado de tener una oportunidad de llegar a puestos europeos tras el cambio de las últimas semanas del Valencia?

- Me gustaría decirte que sí, pero cuando llevamos tanto tiempo abajo y sufriendo, que estamos por méritos propios, nos centramos en el objetivo de salvar la categoría. El Valencia no puede permitir que nos relajemos y esperemos que lleguen otras cosas más grandes. Ha sido y sigue siendo duro y espero que lleguen pronto mejores momentos.

- ¿Cómo ves el acierto de los otros atacantes y no tener «Hugodependencia»?

- Esto es un equipo. Hace falta que toda la plantilla esté enchufada, incluso Diakhaby está haciendo goles. Cuando más sumemos a esa lista, mejor le irá el equipo y es lo que cuenta. Que sigan haciendo goles todos y haya ese pique sano.

- ¿Lo que está viviendo el Sevilla lo vivió antes el Valencia?

- No sé qué responderte. Me preocupo de lo mío y no estoy tan pendiente del resto. Sevilla es un grande y en unos años volverá donde ha estado. A base de trabajo, seguro regresará donde se merece.

- ¿Qué ha hecho distinto Corberán respecto a Baraja?

- Corberán ha cambiado cosas, pero las comparaciones son odiosas. Con Rubén trabajamos de una manera y con Carlos de otra. En la última etapa de Baraja todos estuvimos mal. Con Carlos desde el primer día se le ha cogido bien y luego tienes que tener algo de suerte en los partidos. Se está haciendo un trabajo increíble y mereciendo ganar muchos partidos. La suerte se busca y el equipo está obteniendo resultados en base a ese trabajo.

- ¿Te sientes la referencia goleadora de este Valencia?

- Me preocupo todos los años de intentar superarme. El segundo año tuve expectativas muy altas y me llevé un collejón. Actualmente llevo ocho goles, se me quedan cortos y espero ayudar bastante. El opinar os lo dejo a vosotros, pero solo esa pregunta es un orgullo para mí.

- Como veterano de la plantilla y tras varios años difíciles, ¿te gustaría dejar de sufrir con un proyecto más ambicioso?

- Renové aquí con el Valencia sobre todo porque aquí se me dieron dos oportunidades. Cuando nadie me quiso en Primera, el Valencia apostó por mí. Soy agradecido y se lo debo al club. En esta ciudad he encontrado estabilidad, me da la vida jugar en Mestalla y entrenar con este club. Siempre voy a mirar hacia arriba porque soy ambicioso. Quiero ayudar al Valencia a estar lo más arriba posible. Cuando las cosas fueron mal, aquí me han ayudado. Las aspiraciones del club tampoco dependen de mí. Me dedico a marcar y estoy intentando hacerlo.

- ¿Cómo es el día a día con Corberán?

- Es un entrenador increíble Todo lo que escribáis de él que trabaja, se queda corto porque se esfuerza al milímetro. Te deja todo «mascadito» y siempre te va a ayudar. Será más majo o borde, pero para un entrenador se trata de sacar rendimiento a los jugadores y de momento lo está haciendo.

- ¿Qué le diría el Hugo de 25 años al que llegó al Valencia?

- Sobre todo que disfrute de los buenos momentos y aprenda de los malos. He aprendido a escuchar, antes no lo hacía tanto, sobre todo a la gente que me quiere. Que disfrute porque esto pasa muy rápido. Llevo cuatro años, parece que fue ayer y quiero seguir disfrutando.

- ¿Te gustaría ser uno de los capitanes?

- Para mí sería un orgullo. Tengo que mejorar muchas cosas para seguir siendo un ejemplo. Es una ilusión. Me da envidia ver a José (Gayá) cómo lo valoran. Quiero ser un futbolista que se me recuerde, también como persona y he de ganarme el respeto de afición y vestuario.

- ¿Qué tiene que cambiar en el club para tener mayores aspiraciones?

- No es pregunta para mí. La palabra creo que es ambición y tenerla todos, el club y jugadores. No se puede permitir no estar entre los mejores de España. Hay que buscar esa mejora y soluciones. A base de trabajo y sumando todos, el equipo irá hacia arriba. Tarde o temprano se conseguirá.

- ¿Cómo llevas el pique interno con Diego López?

- Tengo buena relación con él. Estamos todo el día juntos porque también somos vecinos. Ojalá gane yo, pero si tiene que ganar otro, me alegraría que sea él porque es un chaval enorme. Escucha, aprende, quiere aportar y viene de una familia humilde. Aquí está su hermano mayor para alegrarse.

- ¿Tienes alguna motivación extra para marcar a Real Madrid y Barça?

Me motivan todos los partidos. Quiero hacer el mayor número de goles y ayudar lo máximo posible. Estos equipos dejan más espacios y a mí me viene bien. Casualidad o no, siempre marco.

- ¿En qué debe focalizarse el Valencia para tener un final plácido de temporada?

- Nos tenemos que centrar en ganar al Sevilla, en mirar el siguiente partido. Daríamos un paso importante y solo se piensa en ello. Con esos tres puntos los adelantaríamos en la clasificación y sería confirmar esas buenas sensaciones del Bernabéu. De lo contrario, sería un chasco grande.

- ¿Qué significa para ti el Valencia y la ciudad de Valencia?

Prácticamente significa mi vida. Es un club gigante, también por toda la gente que trabaja por y para él. Es un orgullo defenderlo. Valencia como ciudad hace dos años también significa mucho. Me he casado en Mestalla. Ojalá pueda estar hasta que me retire. Me quiero retirar aquí y después seguro que voy a permanecer en Valencia.

- ¿Ha pagado Vinicius a Mamardashvili por el penalti?

Vinicius creo que no le ha pagado. Pero el que sí me ha pagado es él a mí porque le gané al FIFA yendo hacia Madrid.